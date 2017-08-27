Американець Мейвезер нокаутував ірландця МакГрегора в 10 раунді

У Лас-Вегасі, США, відбувся боксерський поєдинок між американцем Флойдом Мейвезером та ірландцем Конором МакГрегором.

Бій завершився достроковою перемогою американця технічним нокаутом у 10 раунді.

На початку поєдинку МакГрегор намагався працювати першим номером, діючи агресивно, пише "Громадське".

Середина поєдинку вийшла більш рівною, Мейвезер почав пристрілюватись, а МакГрегор – втомлюватися. У дев’ятому раунді американець видав серію ударів, і ірландець дивом уникнув нокауту. А вже в наступному раунді Мейвезер добив МакГрегора, який дивом встояв на ногах, але рефері зупинив поєдинок у середині раунду через явну перевагу американського боксера.

Таким чином 40-річний Мейвезер, який провів перший бій майже за два роки, здобув 50 перемогу в кар’єрі, не зазнавши жодної поразки. Одразу після бою Мейвезер заявив, що це його останній поєдинок в кар’єрі.

29-річний МакГрегор є бійцем змішаних єдиноборств і для нього це був дебютний поєдинок в професійному боксі.

У вересні 2015 року Мейвезер перемогою над Андре Берто завершив професійну кар'єру, але заради бою з Макгрегором вирішив повернутися.

У поєдинку розігрувався так званий "Грошовий пояс" WBC, на виготовлення якого пішло півтора кг золота, крокодиляча шкіра, 3360 діамантів, 600 сапфірів і 160 смарагдів. Цей бій став найприбутковішим за всю історію боксу. Обидва боксери отримали величезні гонорари, а прибуток організаторів поєдинку має скласти близько 600 млн доларів.

Нагадаємо, вчора український середньоваговик Сергій Дерев'янченко переміг технічним нокаутом багамця Туреано Джонсона.