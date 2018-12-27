Американець став першою людиною, яка самотужки перетнула Антарктиду

Американський спортсмен Колін О’Бреді став першою в історії людиною, яка самотужки перетнула Антарктиду.

На континент О’Бреді взяв лижі, сани та інше спортивне знаряддя, інформує BBC.

Останній шлях від свого привалу до кінця континенту становив 130 кілометрів, які чоловік подолав за 32 години.



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"Я дуже втомлений. Я виснажений, але я роблю щоденний прогрес", - сказав О’Бреді в коментарі ВВС на 47-й день своєї подорожі.

О’Бреді пройшов той шлях, який два роки тому розпочав колишній британський військовий, однак загинув в екстремальних умовах, додає ВВС.

"І хоча останні 32 години були одними з найважчих у моєму житті, вони насправді стали одними з кращих моментів, які у мене коли-небудь були. Увесь час я був занурений у себе, сфокусований на кінцевій меті, що дозволяло мені зробити висновки та уроки від цієї подорожі. Я пишу це у примарі, бо я ще досі не спав", - поділився враженнями О’Бреді.

О’Бреді розпочав подорож 3 листопада. Одночасно з ним участь у гонці взяв капітан британської армії, 49-річний Льюїс Радд.

Загальна площа поверхні Антарктиди становить приблизно 14 мільйонів квадратних кілометрів. Довжина її берегової лінії - 18 тисяч кілометрів. Згідно з даними ресурсу Accuweather, температура повітря в Антарктиді 27 грудня становить близько 25 градусів морозу.

Також, французький яхтсмен Франсуа Габар встановив новий рекорд тривалості одиночної навколосвітньої подорожі - він обплив навколо світу за 42 дні 16 годин 40 хвилин і 35 секунд.