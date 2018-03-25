Американець злетів на саморобній ракеті, щоб довести, що Земля плоска, – ФОТО

Це лише перший із запланованих польотів

Американцю Майклу Х'юзу вдалося злетіти на своїй ракеті з паровим двигуном, щоб довести, що Земля плоска.

Запуск відбувся в пустелі Мохаве близько 15:00 за місцевим часом 24 березня, повідомляє AP.

Ракета Х'юза піднялася на висоту близько 570 м, після чого почала падати.



Фото: dailynews.com



Фото: ap.org

Х'юзу довелося розкрити основний і запасний парашути, але посадка все одно була жорсткою.



Фото: dailynews.com



Фото: dailynews.com



Фото: dailynews.com

Інженер заявив, що попри біль у спині відчуває себе нормально. Його оглянули лікарі швидкої допомоги.



Фото: dailynews.com



Фото: ap.org

Нагадаємо, перший запуск ракети Х'юза повинен був відбутися ще в листопаді 2017 року, але його відклали в останній момент. Інженер не отримав необхідний дозвіл від місцевої влади.

Х'юз намагається довести, що Земля плоска. Для цього він планує після серії випробувальних запусків побудувати ракету і піднятися на кілька тисяч метрів, щоб сфотографувати "земний диск".