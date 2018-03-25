Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Американець злетів на саморобній ракеті, щоб довести, що Земля плоска, – ФОТО

Це лише перший із запланованих польотів
Американцю Майклу Х'юзу вдалося злетіти на своїй ракеті з паровим двигуном, щоб довести, що Земля плоска.
Американець злетів на саморобній ракеті, щоб довести, що Земля плоска, – ФОТО Фото: ap.org

Запуск відбувся в пустелі Мохаве близько 15:00 за місцевим часом 24 березня, повідомляє AP.

Ракета Х'юза піднялася на висоту близько 570 м, після чого почала падати.


Фото: dailynews.com


Фото: ap.org

Х'юзу довелося розкрити основний і запасний парашути, але посадка все одно була жорсткою.


Фото: dailynews.com


Фото: dailynews.com


Фото: dailynews.com

Інженер заявив, що попри біль у спині відчуває себе нормально. Його оглянули лікарі швидкої допомоги.


Фото: dailynews.com


Фото: ap.org

Нагадаємо, перший запуск ракети Х'юза повинен був відбутися ще в листопаді 2017 року, але його відклали в останній момент. Інженер не отримав необхідний дозвіл від місцевої влади.

Х'юз намагається довести, що Земля плоска. Для цього він планує після серії випробувальних запусків побудувати ракету і піднятися на кілька тисяч метрів, щоб сфотографувати "земний диск".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 03 2018 23:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.