Американець злетів на саморобній ракеті, щоб довести, що Земля плоска, – ФОТО
Запуск відбувся в пустелі Мохаве близько 15:00 за місцевим часом 24 березня, повідомляє AP.
Ракета Х'юза піднялася на висоту близько 570 м, після чого почала падати.
Фото: dailynews.com
Фото: ap.org
Х'юзу довелося розкрити основний і запасний парашути, але посадка все одно була жорсткою.
Фото: dailynews.com
Фото: dailynews.com
Фото: dailynews.com
Інженер заявив, що попри біль у спині відчуває себе нормально. Його оглянули лікарі швидкої допомоги.
Фото: dailynews.com
Фото: ap.org
Нагадаємо, перший запуск ракети Х'юза повинен був відбутися ще в листопаді 2017 року, але його відклали в останній момент. Інженер не отримав необхідний дозвіл від місцевої влади.
Х'юз намагається довести, що Земля плоска. Для цього він планує після серії випробувальних запусків побудувати ракету і піднятися на кілька тисяч метрів, щоб сфотографувати "земний диск".
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