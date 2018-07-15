Американка впала з 60-метрової скелі і вижила

Американка за кермом джипа впала зі скелі на океанському узбережжі в Каліфорнії. За тиждень після автокатастрофи її знайшли живою.

Про це повідомляє BBC.

Щоб вижити, за словами поліції, 23-річна Анжела Ернандес пила воду з радіатора свого понівеченого автомобіля. Згодом місцевий шериф уточнив, що насправді жінка використовувала шланг з радіатора, щоб дістатися струмка, який тік поруч.

Про зникнення дівчини 6 липня повідомили її родичі: за їхніми словами, Анжела вирушила на своєму авто з Портленда в Лос-Анджелес, щоб відвідати сестру. На шляху вона відправляла рідним смс, однак потім повідомлення перервалися, а телефон став перемикатися на голосову пошту.

Пошуки почалися відразу ж, але їх ускладнював щільний туман. Лише у п'ятницю, 13 липня, Анжелу випадково виявила місцева пара, яка подорожувала по околицях з наметом. Вони спочатку помітили машину – Jeep Patriot, що частково затонув біля підніжжя шістдесятиметрової скелі в районі Біг-Сюр. Дівчина, якій вдалося вилізти з автомобіля, була неподалік за кам'яними брилами.

Анжела Ернандес була притомна, але сильно травмувала плече і, схоже, перенесла струс мозку. За її словами, на шосе їй довелося різко вивернути кермо, щоб уникнути зіткнення з твариною, після чого машина вилетіла з дороги.

За словами представника поліції міста Монтерей Джона Торнбурга, Анжелі дуже пощастило вижити після такого падіння.

"Зазвичай в подібних аваріях люди розбиваються або їх забирає в океан – їй дуже пощастило, що не сталося ні того, ні іншого", – розповів він.

Сестра Анжели Ернандес повідомила, що дівчина тепер має пройти тривалий курс відновлення.

"Це важка і травматична ситуація – попереду довгий процес реабілітації", – розповіла вона.



Фото: reuters.com

Нагадаємо, 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера. Рятувальна операція почалася вранці 8 липня. Увечері операцію призупинили через вичерпання запасів кисню.

10 липня в Таїланді стартувала остання фаза з порятунку дітей з печери. Усі 12 підлітків і їх тренер були евакуйовані.