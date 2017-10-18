Американка встановила рекорд, пробігши на підборах 42 км
Жінка потрапила в Книгу рекордів Гіннесса, повідомляє UPI.
"Ну, світ, я це зробила. Я все ще в шоці, але це дійсно відбулося", - зазначила в Instagram Сьюелл, яка живе в місті Чаттануга.
За її словами, вона була натхненна розповіддю про прагнення британської жінки стати найшвидшим марафонцем у світі на підборах.
Сьюелл вдалося подолати таку відстань на підборах заввишки 7,6 сантиметра на дві хвилини швидше, ніж колишня власниця такого рекорду.
За рекомендацією лікаря, вона тренувалася в спортивному взутті, іноді здійснювала пробіжки на підборах.
На марафон жінка взяла шість пар туфель від 37 до 38,5 розміру. Вона також запаслася пластирами, устілками і компресійними бандажами для гомілки.
Нагадаємо, що в Китаї учасники марафону з'їли мило, прийнявши його за енергетичні батончики.
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