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Американка встановила рекорд, пробігши на підборах 42 км

Відстань вона подолала на підборах заввишки 7,6 сантиметра
Колишня американська бальна танцівниця Ірен Сьюелл встановила світовий рекорд, пробігши на високих підборах в туфлях 42 кілометри за 7 годин 28 хвилин.
Американка встановила рекорд, пробігши на підборах 42 км Фото: з відкритих джерел

Жінка потрапила в Книгу рекордів Гіннесса, повідомляє UPI.

"Ну, світ, я це зробила. Я все ще в шоці, але це дійсно відбулося", - зазначила в Instagram Сьюелл, яка живе в місті Чаттануга.

За її словами, вона була натхненна розповіддю про прагнення британської жінки стати найшвидшим марафонцем у світі на підборах.

Сьюелл вдалося подолати таку відстань на підборах заввишки 7,6 сантиметра на дві хвилини швидше, ніж колишня власниця такого рекорду.

За рекомендацією лікаря, вона тренувалася в спортивному взутті, іноді здійснювала пробіжки на підборах.

На марафон жінка взяла шість пар туфель від 37 до 38,5 розміру. Вона також запаслася пластирами, устілками і компресійними бандажами для гомілки.

Нагадаємо, що в Китаї учасники марафону з'їли мило, прийнявши його за енергетичні батончики.

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18 10 2017 21:52
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