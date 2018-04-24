Американку оштрафували на $500 за винесене з літака безкоштовне яблуко
За її словами, вона лишила фрукт для подальшого рейсу в Денвер, повідомляє ВВС.
Яблуко, під час вибіркового обшуку, знайшли представники американської прикордонної служби після того, як її перший літак приземлився в Міннеаполісі.
Митна та прикордонна служби США не коментують цю справу, але заявили, що всі сільськогосподарські продукти підлягають декларуванню.
Яблука на борту роздавали в поліетиленових пакетах авіакомпанії. Жінка сказала, що не виймала його з упаковки, а потім помістила в багаж для другої частини своєї подорожі в місто Денвер.
Коли яблуко знайшли, Тедлок розповіла прикордоннику, що вона щойно отримала його від авіакомпанії, і запитала, чи повинна вона його викинути чи з’їсти.
Натомість прикордонник виписав їй штраф у 500 доларів. Тепер жінка має сплатити штраф або оскаржити його в суді. Вона повідомила телеканалу KDVR з Денвера, що хоче йти до суду.
"Це дійсно дуже неприємно, що хтось має проходити через таке, наче якийсь злочинець, через якийсь фрукт", - сказала Тедлок.
Проте компанія зробила заяву, в якій підкреслила, що "ми заохочуємо наших клієнтів дотримуватися протоколів захисту митної та прикордонної служб США".
Нагадаємо, що в Росії суд призначив 18-річному Єгору Грішину штраф 30 тисяч рублів (більше 13,5 тис гривень) за публічне осквернення предметів релігійного шанування.
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