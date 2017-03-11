Американська авіація вперше вдарила по ісламістах у Сомалі

Американська сторона стверджує, що нанесення авіаційного удару було погоджено з урядом Сомалі

Авіація Сполучених Штатів завдала перший авіаудар по позиціях "Ісламської держави" в Сомалі

Про це повідомляє агентство Associated Press.

У командуванні збройних сил США в Африці заявили, що безпілотники завдали два удари, в результаті яких загинули кілька іракських бойовиків Ісламської держави в північно-східній частині країни.

Американська сторона стверджує, що нанесення авіаційного удару було погоджено з урядом Сомалі.

Це був перший удар військово-повітряних сил США по позиціях ісламістів у Сомалі.

У жовтні західні ЗМІ повідомляли, що терористичні угруповання на кшталт "Ісламської держави" планують ще один масовий теракт, який за маштабами може бути близьким до трагедії 11 вересня 2001 року.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" стверджує, що саме воно несе відповідальність за теракт в Нью-Йорку 31 жовтня. Його жертвами стали 8 людей.