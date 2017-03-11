Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Американська авіація вперше вдарила по ісламістах у Сомалі

Американська сторона стверджує, що нанесення авіаційного удару було погоджено з урядом Сомалі
Авіація Сполучених Штатів завдала перший авіаудар по позиціях "Ісламської держави" в Сомалі
Американська авіація вперше вдарила по ісламістах у Сомалі Фото:reuters

Про це повідомляє агентство Associated Press.

У командуванні збройних сил США в Африці заявили, що безпілотники завдали два удари, в результаті яких загинули кілька іракських бойовиків Ісламської держави в північно-східній частині країни.

Американська сторона стверджує, що нанесення авіаційного удару було погоджено з урядом Сомалі.

Це був перший удар військово-повітряних сил США по позиціях ісламістів у Сомалі.

У жовтні західні ЗМІ повідомляли, що терористичні угруповання на кшталт "Ісламської держави" планують ще один масовий теракт, який за маштабами може бути близьким до трагедії 11 вересня 2001 року.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" стверджує, що саме воно несе відповідальність за теракт в Нью-Йорку 31 жовтня. Його жертвами стали 8 людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 11 2017 21:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Справа Авакова: факти і версії

Справа Авакова: факти і версії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.