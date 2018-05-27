Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Американська делегація прибула в КНДР

Делегація США на чолі з послом США на Філіппінах має намір обговорити в Північній Кореї підготовку зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина
Представники США прибули в КНДР для підготовки зустрічі американського президента Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина.
Американська делегація прибула в КНДР Фото: AFP

Про це в неділю, 27 травня, пише видання The Washington Post, повідомляє DW.

Делегацію очолює посол США на Філіппінах Сун Кім, який раніше працював послом в Південній Кореї.

Зустріч між двома державами на найвищому рівні запропонувало в березні керівництво Північної Кореї. На початку квітня КНДР для зустрічі з її лідером в обстановці повної секретності відвідав Майк Помпео, який на той момент обіймав посаду глави ЦРУ.

Дональд Трамп дав зрозуміти, що не виключає можливості зриву саміту США і КНДР, проведення якого заплановане на 12 червня в Сінгапурі. Однак в ніч на 26 травня президент США написав на своїй сторінці у Twitter про "дуже продуктивні переговори з Північною Кореєю щодо повернення до проведення" заходу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 05 2018 19:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.