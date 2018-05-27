Американська делегація прибула в КНДР

Делегація США на чолі з послом США на Філіппінах має намір обговорити в Північній Кореї підготовку зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина

Представники США прибули в КНДР для підготовки зустрічі американського президента Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Про це в неділю, 27 травня, пише видання The Washington Post, повідомляє DW.

Делегацію очолює посол США на Філіппінах Сун Кім, який раніше працював послом в Південній Кореї.

Зустріч між двома державами на найвищому рівні запропонувало в березні керівництво Північної Кореї. На початку квітня КНДР для зустрічі з її лідером в обстановці повної секретності відвідав Майк Помпео, який на той момент обіймав посаду глави ЦРУ.

Дональд Трамп дав зрозуміти, що не виключає можливості зриву саміту США і КНДР, проведення якого заплановане на 12 червня в Сінгапурі. Однак в ніч на 26 травня президент США написав на своїй сторінці у Twitter про "дуже продуктивні переговори з Північною Кореєю щодо повернення до проведення" заходу.