Американська компанія допоможе "Укрзалізниці" модернізувати дизельні локомотиви

Співпрацю погодили на десять років

Американський концерн General electric та ПАТ "Укрзалізниця" співпрацюватимуть у модернізації існуючих та виготовленні нових дизельних локомотивів.

Про це йдеться у "Листі про наміри", підписаному головою правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцехом Балчуном, членом правління Мареком Робертом Залесним та Гекханом Байяном, генеральним директором з транспорту GE Transportation В Росії / СНД, Європі, Близькому Сході та Північній Африці, інформує "Громадське".

Зазначається, що стратегічне партнерство дозволить "Укрзалізниці" "надійно прогнозувати ситуацію з наявністю локомотивів, мати якісні гарантії модернізації існуючої бази та передових цифрових технологій при будівництві нових".

"General Electric обере відповідний виробничий об'єкт - одне з українських підприємств з локалізації локомотивних агрегатів в Україні. Реконструкція тягового рухомого складу стимулюватиме розвиток економіки України", - йдеться у повідомленні.

"Нам потрібні сучасні, ресурсозберігаючі технології нового покоління, які також зручні для операторів мобільного зв'язку та ергономічної експлуатації", - сказав Балчун.

Планується, що перший контракт на відновлення парку тепловозів "Укрзалізниці" буде завершено у вересні 2017 року.

"Укрзалізниця" планує співпрацювати з General Electric у виробництві та модернізації тепловозів на наступні десять років.

Локомотиви будуть використовуватися в першу чергу для найбільш важких транспортних магістралей, таких як Комиш-Зоря-Волноваха, а також для усунення вузьких місць на шляху перевезення вантажів у морські порти.

Нагадаємо, за прогнозами компанії, до кінця року тисячу напіввагонів, переданих до парку "Укрзалізниці" прокуратурою, принесуть компанії 170 млн гривень прибутку.