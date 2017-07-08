Американська компанія допоможе "Укрзалізниці" модернізувати дизельні локомотиви
Про це йдеться у "Листі про наміри", підписаному головою правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцехом Балчуном, членом правління Мареком Робертом Залесним та Гекханом Байяном, генеральним директором з транспорту GE Transportation В Росії / СНД, Європі, Близькому Сході та Північній Африці, інформує "Громадське".
Зазначається, що стратегічне партнерство дозволить "Укрзалізниці" "надійно прогнозувати ситуацію з наявністю локомотивів, мати якісні гарантії модернізації існуючої бази та передових цифрових технологій при будівництві нових".
"General Electric обере відповідний виробничий об'єкт - одне з українських підприємств з локалізації локомотивних агрегатів в Україні. Реконструкція тягового рухомого складу стимулюватиме розвиток економіки України", - йдеться у повідомленні.
"Нам потрібні сучасні, ресурсозберігаючі технології нового покоління, які також зручні для операторів мобільного зв'язку та ергономічної експлуатації", - сказав Балчун.
Планується, що перший контракт на відновлення парку тепловозів "Укрзалізниці" буде завершено у вересні 2017 року.
"Укрзалізниця" планує співпрацювати з General Electric у виробництві та модернізації тепловозів на наступні десять років.
Локомотиви будуть використовуватися в першу чергу для найбільш важких транспортних магістралей, таких як Комиш-Зоря-Волноваха, а також для усунення вузьких місць на шляху перевезення вантажів у морські порти.
Нагадаємо, за прогнозами компанії, до кінця року тисячу напіввагонів, переданих до парку "Укрзалізниці" прокуратурою, принесуть компанії 170 млн гривень прибутку.
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