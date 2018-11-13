Американська компанія планує вирощувати канабіс в Україні
C21 Investments зазначає, що вона вже отримала ліцензію Держліків на імпорт канабідіол-сировини (використовується у медицині), екстрактів і концентратів, а також на обробку канабідіолу, гуртовий продаж готової продукції і реекспорт концентратів КБР у Європу.
"Ми у C21 раді отримати першу ліцензію в Україні і розширити її на Європу", - йдеться у повідомленні компанії.
C21 Investments вже відкрила представництво у Києві - ТОВ "С21 Інвестмент Україна" - для контролю за діяльністю і реалізації інших можливостей розвитку бізнесу в Європі. За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, компанія зареєстрована 18 жовтня. Її засновником є компанія Golden World Entertainment Ltd. (Канада), статутний капітал становить 27,91 млн гривень.
Зазначають, що канабідіольні екстракти і продукти з мінімальним вмістом психоактивного компонента є законними у багатьох країнах Європейського Союзу.
Нагадаємо, що в магазинах Канади закінчився канабіс через два дні після повної легалізації марихуани в особистих цілях.
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