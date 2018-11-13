Американська компанія планує вирощувати канабіс в Україні

Американська компанія C21 Investments Inc. заявила, що знаходиться у процесі подання Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заявки на отримання ліцензії для вирощування конопель й канабісу.

C21 Investments зазначає, що вона вже отримала ліцензію Держліків на імпорт канабідіол-сировини (використовується у медицині), екстрактів і концентратів, а також на обробку канабідіолу, гуртовий продаж готової продукції і реекспорт концентратів КБР у Європу.

"Ми у C21 раді отримати першу ліцензію в Україні і розширити її на Європу", - йдеться у повідомленні компанії.

C21 Investments вже відкрила представництво у Києві - ТОВ "С21 Інвестмент Україна" - для контролю за діяльністю і реалізації інших можливостей розвитку бізнесу в Європі. За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, компанія зареєстрована 18 жовтня. Її засновником є компанія Golden World Entertainment Ltd. (Канада), статутний капітал становить 27,91 млн гривень.

Зазначають, що канабідіольні екстракти і продукти з мінімальним вмістом психоактивного компонента є законними у багатьох країнах Європейського Союзу.