Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Американська компанія планує вирощувати канабіс в Україні

C21 Investments вже відкрила представництво у Києві
Американська компанія C21 Investments Inc. заявила, що знаходиться у процесі подання Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заявки на отримання ліцензії для вирощування конопель й канабісу.
Американська компанія планує вирощувати канабіс в Україні Фото: cannabiscopywriter.com

C21 Investments зазначає, що вона вже отримала ліцензію Держліків на імпорт канабідіол-сировини (використовується у медицині), екстрактів і концентратів, а також на обробку канабідіолу, гуртовий продаж готової продукції і реекспорт концентратів КБР у Європу.

"Ми у C21 раді отримати першу ліцензію в Україні і розширити її на Європу", - йдеться у повідомленні компанії.

C21 Investments вже відкрила представництво у Києві - ТОВ "С21 Інвестмент Україна" - для контролю за діяльністю і реалізації інших можливостей розвитку бізнесу в Європі. За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, компанія зареєстрована 18 жовтня. Її засновником є компанія Golden World Entertainment Ltd. (Канада), статутний капітал становить 27,91 млн гривень.

Зазначають, що канабідіольні екстракти і продукти з мінімальним вмістом психоактивного компонента є законними у багатьох країнах Європейського Союзу.

Нагадаємо, що в магазинах Канади закінчився канабіс через два дні після повної легалізації марихуани в особистих цілях.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 11 2018 15:00
ТЕГИ: США, конопля
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ми не хворіємо, ми одужуємо

Ми не хворіємо, ми одужуємо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.