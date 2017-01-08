Американські дипломати покинули посольську дачу в Росії
Перед цим дипломатичну дачу покинула колона з вантажівок, позашляховика і мікроавтобуса з меблями. При цьому представників російської сторони в будівлі немає. Про це повідомляє агентство "РИА Новости".
Нагадаємо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 чоловік у РФ та повідомила про конфіскацію у посольства США складських приміщень в Москві та дачі в Срібному бору.
Зазначимо, дипломати, яких Росія направляє в США замість висланих в грудні, не можуть отримати американські візи.
29 грудня США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.
У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).
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