Американські дипломати покинули посольську дачу в Росії

Співробітники дипломатичної місії США в Росії покинули посольську "дачу" в Срібному Бору: остання машина з дипломатичними номерами виїхала з воріт літній резиденції американського посольства.

Перед цим дипломатичну дачу покинула колона з вантажівок, позашляховика і мікроавтобуса з меблями. При цьому представників російської сторони в будівлі немає. Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

Нагадаємо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 чоловік у РФ та повідомила про конфіскацію у посольства США складських приміщень в Москві та дачі в Срібному бору.

Зазначимо, дипломати, яких Росія направляє в США замість висланих в грудні, не можуть отримати американські візи.

29 грудня США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.

У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).