Американські екс-президенти зібрали постраждалим від ураганів $31 млн

Допомогу отримають громадяни, які постраждали від ураганів "Харві"," Ірма" і "Марія"

П’ятеро нині живих колишніх американських президентів зібрали гроші для постраждалих від ураганів, що завдали удару по США. 80 тисяч людей перерахували жертвам негоди 31 мільйон доларів.

Допомогу отримають громадяни, які постраждали від ураганів "Харві"," Ірма" і "Марія", що завдали удару по Карибах та США в серпні та вересні. Благодійну акцію ще 7 вересня запустили усі нині живі колишні американські президенти: Джиммі Картер, Джордж Буш-старший, Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший і Барак Обама.

Усі вони були присутні на благодійному концерті, який відбувся у суботу, 21 жовтня, у Техасі. Про це повідомляє DW.com.

"Усі ми, хто зібрався на цій сцені сьогодні ввечері, надзвичайно пишаємося відповідальністю американців", - заявив Барак Обама під час благодійного концерту. Захід відвідали також колишні перші леді Барбара та Лора Буш, екс-віце-президент Дік Чейні, сенатор Том Круз тощо.

За різними оцінками, завдана ураганами шкода перевищує 300 мільярдів доларів.

"Важливо, щоб усі постраждалі від цих руйнівних ураганів знали, що ми підтримуємо їх на шляху відновлення, навіть якщо цей шлях здається нескінченно довгим", - сказав Джордж Буш-старший.

Колишні лідери США запустили кампанію збору коштів для потерпілих внаслідок ураганів 8 вересня.

Нагадаємо, експерти порахували, що урагани Харві і Ірма можуть коштувати економіці США близько $290 млрд.

Незадовго до "Ірми" штати Техас і Луїзіана постраждали від наслідків іншого урагану – "Харві", якому було присвоєно четверту категорію. "Харві" завдав шкоди на рекордну суму до 180 млрд доларів США та призвів до близько 60 смертей.