Санкції США проти "Рособоронекспорту" стають чинними

Вашингтон вводить санкції проти компанії "Рособоронекспорт", звинувачуючи її в порушенні чинного в США режиму нерозповсюдження озброєнь щодо Ірану, КНДР і Сирії.

Відповідне рішення ухвалене 30 квітня і набуде чинності 9 травня, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Федеральний реєстр США.

Згідно з ухваленим рішенням, ніякі департаменти або агенції адміністрації США не можуть укладати контракти на постачання матеріалів, технологій або послуг, крім тих, які визначені держсекретарем.

Неможливі продаж озброєнь і боєприпасів, надання послуг в рамках Акта про контроль над експортом озброєнь.

Крім того, припиняється надання нових індивідуальних ліцензій на товари, експорт яких контролюють Акт адміністрації з експорту та Правила адміністрації з експорту.

Ці обмежувальні заходи будуть діяти протягом двох років з моменту введення в дію, крім тих, які будуть визначені держсекретарем. Документ затверджено помічником держсекретаря США з питань міжнародної безпеки та нерозповсюдження Крістофером Фордом.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

Forbes підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.

Додамо, що на тлі падіння фондового ринку найбагатші росіяни втратили сукупно $16 млрд.