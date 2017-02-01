Американські сенатори пообіцяли відстоювати санкції проти Росії
"Я захоплююся вашою боротьбою за свою Батьківщину. Ваша боротьба - це наша боротьба. Досить російської агресії. Вони повинні заплатити високу ціну за це. Ми повернемося до Вашингтона і будемо відстоювати санкції проти Росії. Це не боротьба з російським народом, а з Путіним. Я переконаний, що ви переможете, і ми вам допоможемо. Весь світ з вами. Не можна дозволити Путіну перемогти тут, інакше він переможе і в інших країнах", - написав у Facebook прес-секретар Президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко, цитуючи Грема.
Він також опублікував відео звернення.
Нагадаємо, що Порошенко і американські сенатори відвідали військових у зоні АТО.
12 грудня Маккейн назвав Путіна бандитом, вбивцею і агентом КДБ.
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