Американські сенатори вимагають перевірити бізнес Трампа в Азербайджані
З відповідною ініціативою 30 березня виступили сенатори Даян Файнстайн, Бен Кардін і Шеррод Браун.
Вони заявили, що їхнє занепокоєння зросло після публікації журналу The New Yorker, у якій ішлося про бізнес структур Трампа з Міністерством транспорту Азербайджану і олігархом Зією Мамедовим.
Мамедов, як припускають, має зв’язки з іранським Корпусом вартових Ісламської революції, що перебуває під санкціями США через звинувачення у підтримці тероризму.
Сенатори-демократи заявляють, що попри те, що компанія Трампа вийшла з пропонованої угоди щодо будівництва у Баку хмарочоса, "залишається багато питань без відповідей щодо потенційної кримінальної відповідальності Trump Organization".
Нагадаємо, що Дональд Трамп відмовився позбавитися своїх бізнес-активів чи перевести їх у "сліпі трасти", на відміну від усіх президентів і кандидатів у президенти США від 1970 року, він відмовився розкрити свої податкові декларації.
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