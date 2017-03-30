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Американські сенатори вимагають перевірити бізнес Трампа в Азербайджані

Бізнес Трампа можливо, суперечить санкціям Вашингтона проти Ірану
У США група сенаторів-демократів просить Міністерство фінансів і Генпрокуратуру розслідувати бізнесову діяльність президента Дональда Трампа в Азербайджані.
Американські сенатори вимагають перевірити бізнес Трампа в Азербайджані Дональд Трамп молодший з батьком. Фото: Reuters / Scanpix

З відповідною ініціативою 30 березня виступили сенатори Даян Файнстайн, Бен Кардін і Шеррод Браун.

Вони заявили, що їхнє занепокоєння зросло після публікації журналу The New Yorker, у якій ішлося про бізнес структур Трампа з Міністерством транспорту Азербайджану і олігархом Зією Мамедовим.

Мамедов, як припускають, має зв’язки з іранським Корпусом вартових Ісламської революції, що перебуває під санкціями США через звинувачення у підтримці тероризму.

Сенатори-демократи заявляють, що попри те, що компанія Трампа вийшла з пропонованої угоди щодо будівництва у Баку хмарочоса, "залишається багато питань без відповідей щодо потенційної кримінальної відповідальності Trump Organization".

Нагадаємо, що Дональд Трамп відмовився позбавитися своїх бізнес-активів чи перевести їх у "сліпі трасти", на відміну від усіх президентів і кандидатів у президенти США від 1970 року, він відмовився розкрити свої податкові декларації.

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30 03 2017 22:58
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