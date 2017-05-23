CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВибух на стадіоні "Манчестер-Арена" влаштував 23-річний Салман Абеді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Американські ЗМІ назвали ім'я ймовірного терориста на стадіоні у Манчестері
Смертник, нібито, раніше був у полі зору британської влади
Фото: Reuters
За даними американського видання, чоловік, який підірвав себе після концерту співачки Аріана Гранде, був відомий британській владі до нападу, повідомляє CBS News з посиланням на джерела.
Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.
Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.
Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.
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