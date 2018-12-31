"Кремлівська пропаганда зшита за лекалами робіт Геббельса, який, як відомо, заявляв, що, чим більша брехня, тим швидше в неї повірять"

В останні роки левова частка найпотужніших ударів російських пропагандистів припадає на Україну, і особливо вони актівізороваліся перед президентськими виборами.

"Цю країну постійно звинувачують у неадекватній державній політиці, некомпетентності правоохоронних органів, слабкості демократичних процесів і нестійкості політичних, адміністративних і військових реформ. Кремлівська пропаганда зшита за лекалами робіт Геббельса, який, як відомо, заявляв, що, чим більша брехня, тим швидше в неї повірять", - повідомляє Іntpolicydigest.

Підкреслюється, що перед президентськими виборами в Україні зусилля російських пропагандистів, схоже, переходять у режим надсвітовою швидкості. "Класична тактика з підручників КДБ полягає в тому, щоб очорнити образ української армії за допомогою неправдивих звинувачень у військових злочинах. Останнім часом подібна практика прийняла форму дивним чином повторюваних попереджень про те, що українська армія нібито готується застосувати хімічну зброю на сході України, хоча насправді в українському арсеналі немає ніякого хімічної зброї в принципі ", - зазначає видання.

У ЗМІ нагадують, що Кремль систематично пророкує, що "дуже скоро українські військові застосують на Донбасі хімічну зброю", і це викликає певні підозри в зв'язку з власною репутацією Росії щодо застосування хімічної зброї.

"Тому єдине пояснення неодноразових пророкувань Кремля про те, що українські військові готуються застосувати хімзброю, криється в тому, що це черговий приклад кремлівської операції «під чужим прапором", - підкреслюється в статті.

Додамо, що у США через кібератаки відбулися серйозні збої у пресі й доставці газет таких видань, як Los Angeles Times, Tribune, The Times, Sun, Wall Street Journal і New York Times.