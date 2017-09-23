Американського студента після екскурсії на три дні забули в печері

Він облизував вологі стіни печери, щоб не померти від спраги

Американського студента Лукаса Кавара залишили майже на три дні у печері. Він загубився під час університетської поїздки.

Лукасу Кавару 19 років, він відвідував печеру Салліван зі спелеоклубом із університету штату Індіана в неділю. Хлопець відстав від групи, про нього забули і зачинили вхідні ворота.

"Я був дуже збентежений і наляканий", – повідомив він виданню Indiana Daily Student.

Хлопець близько восьми годин кричав "Допоможіть!", однак його ніхто не чув.

"У мене пішло трохи часу на те, аби я вгамував свої емоції і застосував свій розум та аналітику, щоб вигадати план дій для виживання", – сказав він.

Він розповів, що облизував вологі стіни печери, щоб уникнути зневоднення. На своєму мобільному телефоні хлопець написав прощальне повідомлення для родини.

Лише через три дні президент спелеоклубу зрозумів, що юнака немає у групі, і повернувся за ним до печери..

У спелеоклубі назвали інцидент "провалом керівництва".

"У нас є низка суворих протоколів, які мають запобігати подібним ситуаціям, але вони ефективні лише тоді, коли ми дотримуємося їх", – зазначили в організації.