Американського журналіста, який працював на Донбасі убили в Судані

Аллен був одним з перших закордонних журналістів, які побували на місці катастрофи малазійського "Боїнга"

Американський журналіст Крістофер Аллен та ще 18 людей загинули в результаті бойових дій на півдні Судану.

26-річний Крістофер Аллен, який працював для різних інформаційних агентств, був убитий під час важких боїв у місті Кая в суботу.

"На місці боїв знайшли 16 тіл біля оборонної позиції національної армії, включаючи тіло білого чоловіка", - повідомив представник повстанців, додавши, що були вбиті троє суданських військових, повідомляє Reuters.

Аллен минулий тиждень перебував у лавах повстанців разом з двома іншими журналістами.

"Ми хочемо передати співчуття його родині. Він приїхав сюди, щоб розповісти нашу історію", - сказав один із повстанців.

Він додав, що Аллен опинився в самому епіцентрі боїв і носив куртку з написом "PRESS".

Посольство США в країні підтвердило, що Аллен був убитий і що його сім'я була сповіщена.

У 2014 році він працював на Донбасі, був одним з перших закордонних журналістів, які побували на місці катастрофи малазійського "Боїнга", писав репортажі, перебуваючи разом з бійцями батальйону "Донбас".

Аллен писав для британських видань The Independent та the Telegraph, співпрацював з телеканалом Al Jazeera.

Нагадаємо, у травні збройні сили США оприлюднили фото, зроблене військовим фотографом в Афганістані у мить, коли вона і четверо афганських солдатів загинули у вибуху снаряда.

За даними ООН, понад 700 журналістів загинули за останнє десятиліття.