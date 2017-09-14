Держустановам США заборонено користуватись продукцією "Лабораторії Касперського", - ОНОВЛЕНО

США заборонили федеральним агентствам використовувати комп'ютерне програмне забезпечення, яке поставляє "Лабораторія Касперського", через побоювання щодо зв'язків компанії з Кремлем та російськими шпигунськими операціями.

Відповідна директива була видана секретарем Міністерства внутрішньої безпеки США саме у той період, коли різні правоохоронні та розвідувальні органи США, а також кілька комітетів Конгресу розслідують втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

"Департамент стурбований зв'язками між деякими посадовими особами у компанії Касперського та російською розвідкою та іншими державними установами", - сказано в директиві, повідомляє The Associated Press.

Керівництво "Лабораторія Касперського" заявило, що вони розчаровані директивою, та наполягають на тому, що "не мають неетичних зв'язків або зв'язків з будь-яким урядом, включаючи Росію".

Одновлення:

Росія, в свою чергу, заявила, що "русофобські нападки" США на російські ЗМІ та на "Лабораторію Касперського" лише віддаляють перспективи відновлення двостороннього співробітництва між країнами.

"Після позбавлення дипломатичного імунітету і фактичної ліквідації декількох офіційних представництв Росії, обмеження права користування рядом об'єктів російського майна, нападків на російські ЗМІ - RT і Sputnik - послідували рішення щодо антивірусних продуктів Kaspersky. Тобто тепер русофобія починає конвертуватися ще і в недобросовісну конкуренцію на інформаційному полі і впливати на ринки програмних продуктів", - йдеться у заяві російського посольства.

Нагадаємо, у липні Адміністрація президента США виключила продукцію "Лабораторії Касперського" зі списку постачальників, продукція яких схвалена для використання державними органами.

Раніше повідомлялося, що кібератаки РФ на виборчу систему Сполучених Штатів були набагато масштабнішими, ніж про це публічно повідомлялося - сліди російських кібератак виявили у системах 39 штатів.

Розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб та установ у США, включно із зламами електронних ящиків політичних організацій, стоїть уряд Росії