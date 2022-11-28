Американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь та Київ

Американський астронавт Скотт Келлі, який є амбасадором фандрайзингової кампанії UNITED24, відвідав Ірпінь, а також дитячу лікарню "Охмадит" у Києві.

Про це повідомляє "Суспільне".

Астронавту провели екскурсію медичним закладом, під час якої лікарі розповіли, що тут допомагають дітям з неврологічними захворюваннями та онкологією. Наразі лікування проходять також діти, які постраждали від обстрілів, зокрема з Херсона.

Келлі зустрівся з дівчинкою Катею, яка постраждала під час обстрілу Краматорська, її мама загинула. Астронавт подарував Каті значок NASA, який провів із ним рік у космосі.

Келлі поспілкувався також з іншими дітьми, які мріють стати космонавтами, та зустрівся з директором лікарні, який розповів про потреби лікарів.

Про те, що астронавт приїхав до Ірпеня, розповів міський голова Олександр Маркушин.

"Сьогодні приймали у гостях американського астронавта Скотта Келлі. Пан Келлі – посол фандрейзингової платформи United24 і сам першим вніс 65 000 доларів на придбання автомобілів швидкої для Збройні Сили України ", – написав він.

Раніше повідомлялось, що литовці закрили збір коштів і за $750 тисяч придбають для України три морські безпілотники.