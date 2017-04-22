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Американський авіаносець Carl Vinson за кілька днів прибуде в Японське море

Таким чином США демонструють підтримку союзників у регіоні
Американський авіаносець Carl Vinson на чолі ударної групи протягом найближчих днів прибуде в Японське море, де ситуація залишається напруженою через провокаційну поведінку правлячого режиму Північної Кореї.
Американський авіаносець Carl Vinson за кілька днів прибуде в Японське море Фото: wikipedia.org

Про це заявив під час візиту до Австралії віце-президент США Майк Пенс, повідомляє Укрінформ.

"Ми очікуємо, що вони (ударна група на чолі з авіаносцем Carl Vinson – ред.) перебуватимуть на позиції в Японському морі протягом кількох днів, до кінця нинішнього місяця", – заявив віце-президент США, перебуваючи в Сіднеї.

Він підкреслив, що Сполучені Штати демонструють безперечну підтримку союзників у регіоні з метою забезпечення їхньої безпеки від потенційної загрози з боку КНДР.

"Режим Північної Кореї не повинен мати сумнівів, що Сполучені Штати мають ресурси, персонал та є присутніми в цьому регіоні світу", – заявив Пенс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на початку квітня заявив, що відправляє "армаду" кораблів в регіон біля Північної Кореї. Йшлося про ударну групу на чолі з Carl Vinson. Однак, як з'ясувалося потім, авіаносець не одразу відправився в бік Японського моря – він взяв участь у військово-морських навчаннях поблизу Австралії, після чого вирушив у північному напрямі. 

Північна Корея заявила, що захищатиме себе "потужною силою зброї" у відповідь на наближення ударної групи військово-морського флоту США до Корейського півострова.

Росія здійснює передислокацію важкої військової техніки в бік кордону з Північною Кореєю в очікуванні ймовірного загострення ситуації між США та КНДР.

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22 04 2017 19:55
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