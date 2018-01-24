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Американський безпілотник провів розвідку уздовж лінії розмежування на Донбасі

Літак міг спостерігати за усією підконтрольною російським бойовикам територією
Стратегічний безпілотник ВПС США RQ-4B Global Hawk здійснив багатогодинний розвідувальний політ уздовж лінії розмежування на Донбасі
Американський безпілотник провів розвідку уздовж лінії розмежування на Донбасі Фото: wikipedia.org

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Американський безпілотник з бортовим номером 10-2043 вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії. З ранку практично весь день він курсував з півночі на південь уздовж лінії розмежування сторін, не перетинаючи її. Розвідник здійснював політ на висоті близько 15,5 тис. метрів і швидкості 600 км в годину.

З урахуванням можливостей ведення розвідки літак міг спостерігати за усією підконтрольною російським бойовикам територією, а також великою частиною прикордонних областей Росії.

При цьому він кілька разів підлітав на відстань приблизно від 40 до 60 км до межуючих з Луганською областю районів Білгородської, Воронежської і Ростовської областей Росії. В той момент він знаходився над Новопсковським районом Луганської області.

Нагадаємо, бойовики обстріляли позиції ЗСУ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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24 01 2018 22:32
ТЕГИ: США, Донбас
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