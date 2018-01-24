Американський безпілотник провів розвідку уздовж лінії розмежування на Донбасі
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Американський безпілотник з бортовим номером 10-2043 вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії. З ранку практично весь день він курсував з півночі на південь уздовж лінії розмежування сторін, не перетинаючи її. Розвідник здійснював політ на висоті близько 15,5 тис. метрів і швидкості 600 км в годину.
З урахуванням можливостей ведення розвідки літак міг спостерігати за усією підконтрольною російським бойовикам територією, а також великою частиною прикордонних областей Росії.
При цьому він кілька разів підлітав на відстань приблизно від 40 до 60 км до межуючих з Луганською областю районів Білгородської, Воронежської і Ростовської областей Росії. В той момент він знаходився над Новопсковським районом Луганської області.
Нагадаємо, бойовики обстріляли позиції ЗСУ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ФОТО 20 найвражаючих кадрів Євромайдану, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків