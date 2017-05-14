Американський безпілотник здійснив розвідку на Донбасі

Стратегічний безпілотний літальний апарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в неділю, 14 травня, здійснив десятигодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.

Про це свідчать дані західних сайтів, які відстежують пересування військової авіації, пише "Інтерфакс-Україна".

Важкий американський безпілотник з позивним UAVGH000, що вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії, протягом дня курсував з півночі на південь вздовж лінії розмежування, збираючи розвідувальні відомості, але не перетинав її. Політ проходив на висоті приблизно 15,5 тис. метрів.

У якісь моменти, перебуваючи над територією Луганської області, він наближався до російських кордонів на відстань приблизно в 70-80 км.

З урахуванням можливостей ведення розвідки на глибину до 300 км безпілотник RQ-4А Global Hawk міг спостерігати за всією територією, контрольованою бойовиками, а також прикордонними областями Росії. Крім того, він міг бачити і дії, що вчиняються Збройними силами України.

Згідно з відкритими джерелами, апарат може патрулювати протягом 30 годин, здійснюючи політ на висоті 15-18 тис. метрів.

Маршрут польоту безпілотника після вильоту з Італії пролягав над Грецією, Болгарією і Румунією. У повітряний простір України він увійшов на північ від території Молдови. Потім безпілотник продовжив політ на схід від Кіровоградської та Дніпропетровської областей в напрямку Донбасу.

Американський безпілотник RQ-4A Global Hawk практично щомісяця здійснює розвідувальні польоти на Донбасі.

У минулому і поточному році він, крім того, застосовувався для виявлення і знищення цілей бойовиків в Лівії за допомогою свого ракетного озброєння. З січня 2015 року американські стратегічні безпілотники стали регулярно здійснювати розвідувальні польоти в районі Чорного моря, зокрема, біля узбережжя окупованого Росією Криму.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав ЦРУ повноваження використовувати безпілотники для нанесення авіаударів по підозрюваним у тероризмі.

Українські військові виявили в зоні проведення антитерористичної операції російський безпілотний літальний апарат.