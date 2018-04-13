Американський есмінець з ракетами увійшов у Середземне море

У зону відповідальності 6 флоту США також входить сирійське узбережжя

Есмінець USS Winston S. Churchill увійшов у зону відповідальності шостого флоту США в Середземному морі.

На борту корабля містяться кілька десятків крилатих ракет Томагавк.

Його розміщення має на меті забезпечення інтересів США на морі і збільшення стабільності в регіоні.

Про це 13 квітня розповіли у ВМС Сполучених Штатів.

Есмінець USS Winston S. Churchill класу Arleigh Burke увійшов у зону відповідальності 6-го флоту США ще 10 квітня.

Наголошується, що шостий флот ВМС США дислокується в Середземному морі. У зону його відповідальності також входить узбережжя Сирії.

13 квітня Рада безпеки ООН на вимогу Росії проводить екстрене засідання щодо "загрози міжнародному миру" через можливі повітряні удари по Сирії з боку Сполучених Штатів та союзників.

Нагадаємо, що 11 квітня президент США Дональд Трамп пообіцяв завдати ракетного удару по Сирії.

Як відомо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.