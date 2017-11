Американський метал-гурт звинуватив Суркова в цитуванні текстів команди з метою пропаганди

Помічник президента РФ Владислав Сурков використав у своїй колонці для RT кілька рядків з текстів пісень американського метал-гурту Five Finger Death Punch. У відповідь гітарист і засновник команди Золтан Баторі звернувся до фанатів із закликом не вірити пропаганді.

Золтан Баторі відповів на використання Сурковим цитат з пісень "Wash it All Away" та "I Apologize" через кілька днів після того, як про цю колонку написало видання Bloomberg.

Зокрема в колонці Сурков писав: "Наприклад, в одному з хітів під назвою Wash it all away співається приблизно таке: "Весь цей хаос і вся ця брехня – я ненавиджу їх", "Я загину тут, я тут насмітив – чи може хто-небудь змити це все?", "Я відмовився від суспільства, від сім'ї... від демократії... від медіа... від моралі... плювати, що ви думаєте про мене". І ще: Done with all your hypocrisy ("З усім вашим лицемірством покінчено"). Пісня, ліричний герой якої відкидає загальне лицемірство, вийшла на ринок у 2015 році. Якраз напередодні незвичайних виборів 2016-го, хід, підсумки і наслідки яких стали драматичною і поки не цілком успішною спробою "великого суспільства" очиститися від лицемірства, "змити це все". Простодушність вступила в боротьбу з пристойностями на національному рівні. А що в Штатах набуває національного масштабу, то за їх межами стає глобальним трендом".

Далі в тексті політик звинувачує західний світ у повсюдному лицемірстві, подвійних стандартах, святенництві, інтригах, пропаганді, лестощах та іншому.

"Можливо, і завтра з "усього цього хаосу і всієї цієї брехні" розгублені натовпи будуть виведені сильною рукою. Цар Заходу, засновник цифровий диктатури, вождь з напівштучним інтелектом вже передбачений віщими коміксами. Чому б цим коміксами не збутися? Теж варіант. "Я чекаю тут кого-небудь, хто очистить це все", – співає 5FDP. Співає Америка", – йдеться в колонці Суркова, опублікованій ще 7 листопада.

У відповідь 39-річний музикант Золтан Баторі нагадав, що народився в комуністичній Угорщини і з власного досвіду знає, що таке холодна війна. Він також зазначив, що на момент публікації колонки група саме перебувала з концертом у Москві і була добре прийнята фанатами, без будь-якої ворожості.

"Я можу вам сказати... між людьми... НЕМАЄ ненависті... НЕМАЄ холодної війни... так що давайте НЕ провокувати її. Я виріс по цей бік залізної завіси " в комунізмі... так що в мене є СПРАВЖНІ спогади про холодну війну... Навіть тоді... хоча комуністичні медіа говорили нам, що Америка – "ворог"... Ніхто... я маю на увазі ніхто нормальний насправді в це не вірив. Ми любили американську музику, американську культуру... і американський народ... Ми розуміли різницю між пропагандою і реальністю", – написав гітарист.

Баторі також закликав ЗМІ нести відповідальність за те, що вони публікують, і не ставити рейтинги вище цінностей миру.

"Давайте знизимо градус істерії і краще будемо старатися з цим діалогом", – йдеться в заяві музиканта.

Нагадаємо, Держсекретар США Рекс Тіллерсон схвалив виділення $60 млн на боротьбу з антиамериканською пропагандою.