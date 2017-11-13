Американський метал-гурт звинуватив Суркова в цитуванні текстів команди з метою пропаганди
Золтан Баторі відповів на використання Сурковим цитат з пісень "Wash it All Away" та "I Apologize" через кілька днів після того, як про цю колонку написало видання Bloomberg.
Зокрема в колонці Сурков писав: "Наприклад, в одному з хітів під назвою Wash it all away співається приблизно таке: "Весь цей хаос і вся ця брехня – я ненавиджу їх", "Я загину тут, я тут насмітив – чи може хто-небудь змити це все?", "Я відмовився від суспільства, від сім'ї... від демократії... від медіа... від моралі... плювати, що ви думаєте про мене". І ще: Done with all your hypocrisy ("З усім вашим лицемірством покінчено"). Пісня, ліричний герой якої відкидає загальне лицемірство, вийшла на ринок у 2015 році. Якраз напередодні незвичайних виборів 2016-го, хід, підсумки і наслідки яких стали драматичною і поки не цілком успішною спробою "великого суспільства" очиститися від лицемірства, "змити це все". Простодушність вступила в боротьбу з пристойностями на національному рівні. А що в Штатах набуває національного масштабу, то за їх межами стає глобальним трендом".
Далі в тексті політик звинувачує західний світ у повсюдному лицемірстві, подвійних стандартах, святенництві, інтригах, пропаганді, лестощах та іншому.
"Можливо, і завтра з "усього цього хаосу і всієї цієї брехні" розгублені натовпи будуть виведені сильною рукою. Цар Заходу, засновник цифровий диктатури, вождь з напівштучним інтелектом вже передбачений віщими коміксами. Чому б цим коміксами не збутися? Теж варіант. "Я чекаю тут кого-небудь, хто очистить це все", – співає 5FDP. Співає Америка", – йдеться в колонці Суркова, опублікованій ще 7 листопада.
У відповідь 39-річний музикант Золтан Баторі нагадав, що народився в комуністичній Угорщини і з власного досвіду знає, що таке холодна війна. Він також зазначив, що на момент публікації колонки група саме перебувала з концертом у Москві і була добре прийнята фанатами, без будь-якої ворожості.
"Я можу вам сказати... між людьми... НЕМАЄ ненависті... НЕМАЄ холодної війни... так що давайте НЕ провокувати її. Я виріс по цей бік залізної завіси " в комунізмі... так що в мене є СПРАВЖНІ спогади про холодну війну... Навіть тоді... хоча комуністичні медіа говорили нам, що Америка – "ворог"... Ніхто... я маю на увазі ніхто нормальний насправді в це не вірив. Ми любили американську музику, американську культуру... і американський народ... Ми розуміли різницю між пропагандою і реальністю", – написав гітарист.
Баторі також закликав ЗМІ нести відповідальність за те, що вони публікують, і не ставити рейтинги вище цінностей миру.
"Давайте знизимо градус істерії і краще будемо старатися з цим діалогом", – йдеться в заяві музиканта.
Нагадаємо, Держсекретар США Рекс Тіллерсон схвалив виділення $60 млн на боротьбу з антиамериканською пропагандою.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа