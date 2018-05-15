Американський музей Голокосту засудив зростання антисемітизму і насильство щодо ромів в Україні
Так, національний Меморіальний музей Голокосту США висловлює глибоку стурбованість з приводу недавніх проявів нетерпимості та антисемітизму в Україні, включаючи насильство проти ромських громад у Києві та Львові, повідомляє прес-служба музею.
"21 квітня члени української неонацистської організації "С14" в Голосіївському районі Києва змусили тікати 15 сімей і спалили їхні житла. 9 травня близько 30 осіб у масках спалили поселення ромів у Рудному Львівської області. Роми були метою нацистів під час Другої світової війни і, щонайменше, 200 тисяч ромів були вбиті німцями і їх колаборантами", - зазначено в заяві.
У повідомленні музею також сказано, що беручи до уваги відкриття київської поліцією кримінальної справи з приводу нападу 21 квітня на ромську громаду і нещодавня заява Президента України Петра Порошенка різко засуджує "будь-які прояви нетерпимості та антисемітизму", в якому обіцяється негайна реакція українських правоохоронних відомств, очевидно, що ще багато чого має бути зроблено для боротьби з антисемітизмом і анти-ромськими упередженнями, і для припинення всіляких спроб перекручування історії Голокосту "шляхом героїзації нацистських колаборантів і відбілювання історичної правди".
У той же час в музеї відзначили важливість створення Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.
"Це вимагатиме більшої послідовності дій від уряду. Меморандум про співпрацю підписаний 18 березня між міністерством культури, міністерством освіти, мерією Києва - позитивний крок обіцяє розвиток проекту по створенню Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, музейної і освітнього центру на одному з страхітливих місць масового вбивства євреїв під час Голокосту", - додають в заяві.
У той же час, згідно із заявою, триваючі зусилля під керівництвом урядового Українського інституту національної пам'яті вихваляння певних лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) і Української повстанської армії (УПА) і "очищення їх кривавої репутації викликає сумніви щодо намірів уряду".
Так, музей закликає український уряд послідовно боротися з новими проявами нетерпимості – включаючи антисемітизм і анти-ромські настрої – і чесно протистояти минулому країни, включаючи участь деяких українців у вбивстві євреїв і ромів під час Другої світової війни.
"Послідовність у підході уряду і напрямок національних ресурсів на ініціативи з меморіалізації і освіті трагедії Бабиного Яру та Голокосту в Україні будуть позитивними кроками в цьому процесі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв iPress.ua, 56 американських конгресменів звернулися з листом до Державного департаменту США, в якому висловили стурбованість щодо зростання антисемітизму, що фінансується державою, і заперечення Голокосту в Європі, зокрема в Україні та Польщі.
Водночас голова "ВААД України" (Асоціація єврейських громадських організацій та громад України) Йосип Зісельс заявив, що лист, який 56 конгресменів США скерували до Держдепартаменту з проханням про дипломатичний тиск на Україну і Польщу через "фінансований державами антисемітизм", несе в собі спотворення інформації.
Нагадаємо, що консула України у німецькому місті Гамбург Василя Марущинця відсторонили на час дисциплінарного провадження у зв’язку з інформацією про його антисемітські дописи у Facebook.
Інформацію про те, що співробітник генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець публікує на своїх сторінках у соціальних мережах повідомлення антисемітського змісту поширив блогер Анатолій Шарій.
Сторінка дипломата доступна для перегляду лише друзям дипломата в соціальній мережі.
Держсекретар Міністерства закордонних справ України відкрив дисциплінарне провадження через інформацію про антисемітські висловлювання консула України у Гамбурзі Василя Марущинця.
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