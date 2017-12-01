Американський сенат проголосував за початок скасування Obamacare
Найближчим часом американські відомства повинні підготувати відповідний законопроект.
Проти скасування реформи проголосували 48 осіб, за виступив 51 сенатор. Резолюцію скерують у Палату представників, яка повинна прийняти рішення про медичну систему цього тижня, повідомляє Reuters.
У вівторок, 10 січня, обраний президент Дональд Трамп закликав республіканців скасувати Obamacare "наступного тижня", а також одразу запровадити заміну для неї. Майбутній віце-президент США Майк Пенс заявляв, що її замінять іншою реформою охорони здоров'я, яка знизить вартість медичної страховки без зростання обсягів коштів, які виділяє держава.
Закон Affordable Care Act (закон про доступну охорону здоров'я), який отримав також назву Obamacare, - це обов'язкове медичне страхування громадян. У разі відмови від придбання поліса американці повинні заплатити штраф у розмірі 2,5% свого доходу. Незважаючи на агресивні умови, Білий дім пішов назустріч незастрахованим незаможним верствам населення, чий річний дохід на чотирьох членів сім'ї становить не більш ніж $88 тис на рік, гарантувавши їм майже 90% покриття вартості страхового поліса.
Нагадаємо, що екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у 2015 році виступав за впровадження державної страхової медицини в Україні за зразком ObamaCare.
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