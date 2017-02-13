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Американський сенатор заявив про розбіжності між Трампом і Конгресом щодо Росії

Ліндсі Грем заявив, що очолить зусилля Конгресу в питанні про введення нових санкцій проти РФ
Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що між президентом США Дональдом Трампом і Конгресом США ростуть розбіжності в російському питанні.
Американський сенатор заявив про розбіжності між Трампом і Конгресом щодо Росії Український президент Петро Порошенко на засіданні Конгресу США 18 вересня 2014 в Капітолії США у Вашингтоні, округ Колумбія. Фото: АFР

Про це він заявив під час виступу в штаті Південна Кароліна, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

"Це зростаючий конфлікт між адміністрацією Трампа і Конгресом. Я сподіваюся, що президент Трамп зрозуміє, що Росія не є нашим другом", - заявив сенатор.

Грем пообіцяв очолити зусилля Конгресу в питанні про введення нових антиросійських санкцій через втручання у вибори президента США 2016 року.

Нагадаємо, семеро сенаторів-республіканців, у тому числі Ліндсі Грем, в листі закликали президента США Дональда Трампа вести більш принципову політику щодо Росії і зберегти нинішній режим санкцій до того моменту, поки політика Москви не зміниться по відношенню до Сирії та Україні.

Раніше в МЗС РФ заявили, що Москва вже співпрацює з адміністрацією Трампа та взаємодія буде більш інтенсивною згодом - зокрема, відбудеться обговорення ситуації на сході України.

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