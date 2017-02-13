Американський сенатор заявив про розбіжності між Трампом і Конгресом щодо Росії
Про це він заявив під час виступу в штаті Південна Кароліна, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.
"Це зростаючий конфлікт між адміністрацією Трампа і Конгресом. Я сподіваюся, що президент Трамп зрозуміє, що Росія не є нашим другом", - заявив сенатор.
Грем пообіцяв очолити зусилля Конгресу в питанні про введення нових антиросійських санкцій через втручання у вибори президента США 2016 року.
Нагадаємо, семеро сенаторів-республіканців, у тому числі Ліндсі Грем, в листі закликали президента США Дональда Трампа вести більш принципову політику щодо Росії і зберегти нинішній режим санкцій до того моменту, поки політика Москви не зміниться по відношенню до Сирії та Україні.
Раніше в МЗС РФ заявили, що Москва вже співпрацює з адміністрацією Трампа та взаємодія буде більш інтенсивною згодом - зокрема, відбудеться обговорення ситуації на сході України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану