Сенатор США порівняв владу Росії з мафією

"Путіну не можна довіряти. Найкраще, що ми можемо зробити - це спробувати його стримати"

Американський сенатор-республіканець Джон Ніл Кеннеді (представляє Луїзіану) після візиту в Росію, який відбувся минулого тижня, заявив, що президентові РФ Володимиру Путіну "не можна довіряти", і порівняв контакти з Москвою з веденням справ з мафією.

Група республіканських американських конгресменів і сенаторів перебувала в Росії з 30 червня по 4 липня. Поїздка відбулася напередодні зустрічі президентів Путіна і Трампа в Гельсінкі 16 липня. Американські політики зустрічалися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і з російськими парламентаріями. Поїздка, як розповів Кеннеді, була організована послом США в РФ Джоном Хантсманом, повідомляє "Настоящее время".



Фото:radiosvoboda.org

За її підсумками сенатор заявив, що зустрічі, які в нього відбулися в Росії, були "напруженими" (cantankerous - англ.), і назвав Лаврова "хуліганом" (bully).

"У Росії немає політичної філософії. Це така ж політична філософія, як у мафії, - зауважив він. - Філософія Путіна - це гроші і влада. І він править залізною рукою, він диктатор".

"Путіну не можна довіряти, - зазначив він. - Я думаю, найкраще, що ми можемо зробити - це спробувати його стримати".

Також Кеннеді сказав, що в Росії немає вільної преси, і існує великий розрив між багатими і звичайними громадянами.

"Російські люди заслуговують на краще", - підкреслив сенатор.

Він також заявив, що не очікує дипломатичного прориву від зустрічі Путіна і президента США Дональда Трампа.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав цю заяву проявом "стереотипів" і "русофобії".

"Ми не носимо рожевих окулярів і прекрасно усвідомлюємо те, наскільки американський політичний істеблішмент перебуває: а) в полоні стереотипів і б) під страшним русофобським тиском", -заявив Пєсков. При цьому він зауважив, що йому "важко зрозуміти такі слова", оскільки він не знає, "в якому контексті вони були сказані".

Нагадаємо, що США та Росія підтвердили місце та час проведення зустрічілідерів країн: саміт відбудеться 16 липня у Гельсінкі.