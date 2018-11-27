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Американський штат Алабама визнав Голодомор геноцидом українців

Губернатор Кей Айві підписав відповідну прокламацію
Американський штат Алабама визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Американський штат Алабама визнав Голодомор геноцидом українців Фото: podrobnosti.ua

"Штат Алабама визнає Голодомор 1933-1932 років в Україні геноцидом. І стає 21-им американським штатом, який офіційно приєднується до вшанування пам'яті жертв цієї трагедії", повідомило посольство України в США 

Дипломати також опублікували копію відповідної прокламації губернатора штату Кея Айві.

"Я, губернатор штату Алабама Кей Айві, цим документом проголошую 24 листопада 2018 року днем пам'яті Голодомору українського народу в штаті Алабама", - йдеться в документі.

Нагадаємо, в суботу, 24 листопада, в Україні пройшли траурні заходи з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів.
 
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27 11 2018 20:25
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