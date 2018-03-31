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Американський штат Юта дозволив дітям ходити до школи та супермаркету без супроводу батьків

Правила нагляду за дітьми в США жорсткіші, ніж у країнах Європи
В американському штаті Юта вперше у США послабили законодавство щодо нагляду батьків за дітьми. Тепер діти у цьому штаті можуть ходити до супермаркету або до школи без супроводу батьків.
Американський штат Юта дозволив дітям ходити до школи та супермаркету без супроводу батьків Фото: gettyimages.com

Як пише DW з посиланням на dpa в суботу, 31 березня, прихильники так званого руху free range ("вільний простір" або "вільний біг") вважають новий закон найліберальнішим у США.

Правила нагляду за дітьми в США є доволі жорсткими порівняно з європейськими країнами. Наприклад, у штаті Іллінойс заборонено залишати дітей самих аж до 14 років.

Дитина, яка сама грається на дитячому майданчику або сама повертається зі школи, вже може слугувати причиною для звинувачення батьків у "нехтуванні" дитиною, пояснює член Палати представників від Республіканської партії Бред Доу. Доу назвав лібералізацію в Юті "заходом проти надокучливості", оскільки тепер соціальні служби не можуть більше "надокучати" батькам через ситуації, коли дитина сама, наприклад, йде до супермаркету за продуктами, а сфокусуються на тих випадках, де батьки дітьми справді нехтують.

Як повідомляє The New York Times, прихильники лібералізації правил контролю за дітьми є й серед лібералів, і серед консерваторів, оскільки цей закон, з одного боку, дає більше свободи розвитку дитини, а з іншого – дозволяє батькам самим вирішувати, як організовувати батьківство. The New York Times пише, що тепер низка інших штатів розглядають можливості ухвалити подібні закони.

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