Американський студент, якого повернули з КНДР, помер

Вормбір впав у кому в березні 2016 року

Американський студент Отто Вормбір, якого 17 місяців тримали у в'язниці КНДР, помер в США через тиждень після повернення.

Про це повідомили його родичі, пише Reuters.

"На жаль, жахливі умови і тортури, у яких нашого сина тримали в Північній Кореї, не залишили можливим інший результат, ніж той, який ми сьогодні пережили", - заявила сім'я студента після його смерті в медичному центрі Цинциннаті.

Вормбір впав у кому в березні 2016 року, незабаром після засудження на 15 років суворого режиму в КНДР.

В КНДР тоді повідомляли, що він був заарештований за крадіжку пропагандистського плакату.

13 червня 2017 року влада КНДР відпустила його в США, але сам Вормбір вже перебував у стані коми.

Батько Вормбіра минулого тижня заявив, що його син був "підданий жорстокому поводженню і катуванням з боку уряду Пхеньяна і що сім'я не повірить в розповіді Північної Кореї, що його син впав у кому після зараження бутулізмом і прийому снодійного.

Лікарі, які оглядали його після повернення, не виявили слідів бутулізма.

Режим КНДР утримує ще трьох громадян США.

Протягом останніх років Північна Корея затримала кілька американців, переважно це були журналісти, студенти, або християни, яких звинувачували в спробах навертати корейців до іншої релігії. Часто ув’язнених відпускали на волю після візиту до країни колишніх або й нині чинних офіційних представників США.