Американський суд зобов'язав КНДР виплатити 501 мільйон доларів за смерть студента зі США

Батьки Вормбіра подали до суду проти Північної Кореї у квітні

Північна Корея має виплатити американській стороні понад півмільярда доларів в якості компенсації за страждання і смерть 22-річного студента зі США Отто Вормбіра у 2017 році.

Таке рішення виніс суд столичного округу за позовом родини юнака, повідомляє Reuters.

"Суд США в понеділок присудив Пхеньяну виплатити $501 млн відшкодувань за катування та смерть студента американського коледжу Отто Вормбіра, який помер у 2017 році одразу після звільнення з в'язниці Північної Кореї", - зазначається в повідомленні.

Батьки Вормбіра подали до суду проти Північної Кореї у квітні. 22-річний студент помер через кілька днів після того, як його повернули до Сполучених Штатів у стані коми. За висновками судмедекспертизи, причиною смерті став брак кисню та крові в головному мозку.

"Північна Корея несе відповідальність за катування, утримання в заручниках і позасудового вбивства Отто Вормбіра, а також за страждання його матері й батька", - постановив у своєму рішенні суддя Округу Колумбія.

Пхеньян заперечує заяви про тортури та називає ботулізм і прийом снодійних засобів причиною смерті американця.

Постанова суду була винесена в якості так званого заочного рішення – проти сторони, що не з'явилася на слухання. При цьому зазначається, що стягнення подібних штрафів з іноземних представників чи держав часто не є можливим.

Нагадаємо, у прикордонній зоні Північної і Південної Кореї вперше за 14 років з'явилася поєднана дорога.