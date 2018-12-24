Американський суд зобов'язав КНДР виплатити 501 мільйон доларів за смерть студента зі США
Таке рішення виніс суд столичного округу за позовом родини юнака, повідомляє Reuters.
"Суд США в понеділок присудив Пхеньяну виплатити $501 млн відшкодувань за катування та смерть студента американського коледжу Отто Вормбіра, який помер у 2017 році одразу після звільнення з в'язниці Північної Кореї", - зазначається в повідомленні.
Батьки Вормбіра подали до суду проти Північної Кореї у квітні. 22-річний студент помер через кілька днів після того, як його повернули до Сполучених Штатів у стані коми. За висновками судмедекспертизи, причиною смерті став брак кисню та крові в головному мозку.
"Північна Корея несе відповідальність за катування, утримання в заручниках і позасудового вбивства Отто Вормбіра, а також за страждання його матері й батька", - постановив у своєму рішенні суддя Округу Колумбія.
Пхеньян заперечує заяви про тортури та називає ботулізм і прийом снодійних засобів причиною смерті американця.
Постанова суду була винесена в якості так званого заочного рішення – проти сторони, що не з'явилася на слухання. При цьому зазначається, що стягнення подібних штрафів з іноземних представників чи держав часто не є можливим.
Нагадаємо, у прикордонній зоні Північної і Південної Кореї вперше за 14 років з'явилася поєднана дорога.
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