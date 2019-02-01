Телеканал CNN назвав Сімферополь російським містом
У матеріалі про те, як Новий рік зустріли по всьому світу, CNN зібрали фотографії святкувань від Сіднея до Нью-Йорка. До добірки потрапили і феєріерки в Сімферополі, інформує Hromadske.
Однак фотографія підписана як "У центрі міста запустили феєрверки. Сімферополь, Росія".
Цю фотографію CNN взяв у фотоагентства Getty Images, а зробив цей кадр фотограф російського федерального інформагентства ТАСС Сергій Малгавко.
"Ми сподіваємося, що наші друзі з CNN будуть краще перевіряти факти і обирати контент. Сімферополь -українське місто в Криму, який окупований Росією", - заявило посольство України в США.
Нагадаємо, The Times опублікувала офіційне вибачення після критики з боку посольства України у Великобританії через публікацію карти, де Крим був позначений як частина Російської Федерації.
Також, у паризькій книгарні у продажу виявили глобуси із некоректним позначенням окупованого Криму.
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