CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа заході Іраку розбився американський військовий гелікоптер HH-60 Pave Hawk.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Американський військовий гелікоптер розбився в Іраку
На борту гелікоптера було сім людей, які ймовірно загинули
Фото: vikna.if.ua
За попередніми даними, гелікоптер розбився біля містечка Аль-Каїм у провінції Анбар неподалік кордону з Сирією, повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.
На борту гелікоптера було сім людей. Ймовірно, вони загинули.
Чиновники стверджують, що ознак того, що гелікоптер був збитий ворожими силами, немає.
Центральне командування США підтвердило аварію гелікоптера і повідомило, що на місці працюють команди порятунку і анонсувало розслідування обставин інциденту.
Нагадаємо, що під час заходження на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився російський транспортний літак Ан-26.
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16 03 2018 09:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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