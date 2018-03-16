Американський військовий гелікоптер розбився в Іраку

На борту гелікоптера було сім людей, які ймовірно загинули

На заході Іраку розбився американський військовий гелікоптер HH-60 Pave Hawk.

За попередніми даними, гелікоптер розбився біля містечка Аль-Каїм у провінції Анбар неподалік кордону з Сирією, повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

На борту гелікоптера було сім людей. Ймовірно, вони загинули.

Чиновники стверджують, що ознак того, що гелікоптер був збитий ворожими силами, немає.

Центральне командування США підтвердило аварію гелікоптера і повідомило, що на місці працюють команди порятунку і анонсувало розслідування обставин інциденту.

Нагадаємо, що під час заходження на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився російський транспортний літак Ан-26.