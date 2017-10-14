Американський в'язень зумів заховати під стелею три комп'ютери і отримати доступ до бази даних в'язниці

Також він отримав доступ до додатку, який генерував коди доступу в закриті зони в'язниці, замовив кредитну картку в інтернеті і качав порно для ув'язнених

Видання The Verge опублікувало історію Адама Джонстона – ув'язненого, який примудрився таємно обзавестися комп'ютером і навіть отримати доступ до тюремної бази даних.

Про це пише Meduza з посиланням на The Verge.

17 років зі своїх 35 Джонстон провів в ув'язненні: він засуджений за вбивство, пов'язане з наркотиками. У його профілі на сайті знайомств з ув'язненими зазначено, що він постійно займається спортом, 20 років грає на гітарі, цікавиться астрономією та філософією і дуже любить "Гру престолів", а ще давно розкаявся в помилках, які зробив у юності.

У липні 2015 року в одній із в'язниць Огайо встановили нову систему комп'ютерної безпеки, і вона зреагувала на небезпечну активність: якийсь користувач з логіном canterburyrl перевищив допустиму кількість підключень. Як з'ясувалося, логін належав співробітникові некомерційної організації RET3 Ренді Кантербері – він опікувався у в'язниці проектом із сортування сміття. Але система попередження про небезпеку спрацювала в день, коли Кантербері не було на місці, тому це точно був не він.

Співробітники IT-відділу в'язниці дізналися ім'я комп'ютера, з якого заходив користувач – у ньому містилися символи lab9. Це нагадувало назви комп'ютерів на третьому поверсі корпусу P3, тільки там повинно було знаходитися не дев'ять комп'ютерів, а шість. Зрештою вдалося виявити дроти від роутера в кімнаті на третьому поверсі, що ведуть до стелі. Там за підвісними панелями і знайшлися ще три комп'ютери. Їх відразу ж забрали – ніхто навіть не подумав, що це можна розглядати як місце злочину.

Влада штату почала розслідування. Ув'язнених, яких підозрювали в тому, що вони сховали системні блоки, повинні були розділити, однак не розділили, – тобто вони могли погоджувати між собою свідчення. Проте слідчим вдалося з'ясувати, хто використовував знайдені комп'ютери. На одному з них була встановлена ​​програма для відправки СМС – через неї відправляли повідомлення матері затриманого Адама Джонстона, який відбував термін за вбивство.

Джонстон брав участь в програмі з сортування сміття, а також навчився під час ув'язнення комп'ютерній грамотності. Йому навіть дозволили працювати програмістом на сторонню організацію, що співпрацює з колонією.

Як з'ясували слідчі, Адам Джонстон підібрав кілька викинутих комп'ютерів і потайки відніс їх в корпус P3. Після цього він міг отримувати до них доступ віддалено зі свого кабінету, де мав право перебувати. Джонстон зумів отримати і доступ до внутрішньої системи в'язниці – як він стверджує, пароль він просто підгледів через плече Ренді Кантербері. Зрештою в нього опинився доступ до бази даних ув'язнених і додатку, який генерував коди доступу в закриті для ув'язнених зони в'язниці.

Крім цього Адам Джонстон скачував порно, а потім ділився ним з іншими ув'язненими. Як встановили слідчі, Джонстон також замовив в банку кредитну карту на ім'я ув'язненого, яке взяв у тюремній базі. Карту доставили сусідам матері Джонстона, вона забрала її і продиктувала номер синові.

Слідчі погрожували строком матері в'язня, але в підсумку ні їй, ні йому ніяких звинувачень поки не пред'явили. Адама Джонстона лише відправили в іншу в'язницю.

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