Американський винищувач розбився у Філіппінському морі

Аварія сталася, коли винищувач виконував рутинні операції у Філіппінському морі

Американський винищувач Військово-морських сил США F/A 18 із групи авіаносця "Рональд Рейган" зазнав аварії та впав у Філіппінське море у понеділок, 12 листопада.

Двоє пілотів встигли катапультуватися і були врятовані пошуково-рятувальним літаком авіаносця, повідомляє сьомий флот ВМС США на своєму сайті.

Вони перебувають у доброму стані. Аварія сталася, коли винищувач виконував рутинні операції у Філіппінському морі, йдеться у повідомленні. У зв’язку з падінням винищувача розпочато слідство.

Це вже друга за місяць аварія, пов’язана з авіаносцем "Рональд Рейган", повідомляє CBS News. У середині жовтня багатоцільовий вертоліт MH-60 Seahawk розбився незабаром після зльоту, завдавши травм дюжині матросів.

Нагадаємо, що винищувач ВПС Швеції Jas 39 Gripen розбився у результаті зіткнення зі зграєю птахів.