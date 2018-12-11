CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканський винищувач Військово-морських сил США F/A 18 із групи авіаносця "Рональд Рейган" зазнав аварії та впав у Філіппінське море у понеділок, 12 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Американський винищувач розбився у Філіппінському морі
Аварія сталася, коли винищувач виконував рутинні операції у Філіппінському морі
Фото: AFP/GETTY IMAGES
Двоє пілотів встигли катапультуватися і були врятовані пошуково-рятувальним літаком авіаносця, повідомляє сьомий флот ВМС США на своєму сайті.
Вони перебувають у доброму стані. Аварія сталася, коли винищувач виконував рутинні операції у Філіппінському морі, йдеться у повідомленні. У зв’язку з падінням винищувача розпочато слідство.
Це вже друга за місяць аварія, пов’язана з авіаносцем "Рональд Рейган", повідомляє CBS News. У середині жовтня багатоцільовий вертоліт MH-60 Seahawk розбився незабаром після зльоту, завдавши травм дюжині матросів.
Нагадаємо, що винищувач ВПС Швеції Jas 39 Gripen розбився у результаті зіткнення зі зграєю птахів.
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12 11 2018 10:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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