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Американський винищувач розбився у Філіппінському морі

Аварія сталася, коли винищувач виконував рутинні операції у Філіппінському морі
Американський винищувач Військово-морських сил США F/A 18 із групи авіаносця "Рональд Рейган" зазнав аварії та впав у Філіппінське море у понеділок, 12 листопада.
Американський винищувач розбився у Філіппінському морі Фото: AFP/GETTY IMAGES

Двоє пілотів встигли катапультуватися і були врятовані пошуково-рятувальним літаком авіаносця, повідомляє сьомий флот ВМС США на своєму сайті.

Вони перебувають у доброму стані. Аварія сталася, коли винищувач виконував рутинні операції у Філіппінському морі, йдеться у повідомленні. У зв’язку з падінням винищувача розпочато слідство.

Це вже друга за місяць аварія, пов’язана з авіаносцем "Рональд Рейган", повідомляє CBS News. У середині жовтня багатоцільовий вертоліт MH-60 Seahawk розбився незабаром після зльоту, завдавши травм дюжині матросів.

Нагадаємо, що винищувач ВПС Швеції Jas 39 Gripen розбився у результаті зіткнення зі зграєю птахів.

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12 11 2018 10:39
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