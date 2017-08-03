Американці хочуть відставки генпрокурора, бо він брехав про зв’язки Трампа з Росією

Понад половина американців вважають, що генпрокурор США Джефф Сешнс повинен піти з посади.

Причиною є те, що генпрокурор збрехав у Сенаті про начебто відсутність контактів з російськими представниками під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Про це пише у середу центральне американське видання The Hill, повідомляє Укрінформ.

"51% респондентів під час опитування, проведеного Quinnipiac University та опублікованого в середу, вважають, що Сешнс має піти у відставку, в той час як 42% вважають, що він повинен залишатися", – йдеться в публікації.

Соціологи також виявили, що більше половини (52%) опитаних вважають, що Джефф Сешнс збрехав під присягою під час слухань у Сенаті, коли не сказав про розмову з послом Росії Сергієм Кисляком. Менша частина, 40% розцінюють його свідчення як "неясні".

На початку березня призначений президентом Трампом генеральний прокурор США Джефф Сешнс опинився під серйозним тиском після того, як The Washington Post оприлюднила підтвердження двох його зустрічей під час президентської кампанії з послом Росії в Вашингтоні.

Раніше, під час слухань у Сенаті щодо призначення його на посаду генпрокурора Сешнс заявив, що не мав жодних контактів з росіянами в цей період. Через кілька днів Сешнс обмежився заявою про самоусунення від розслідувань, пов'язаних з втручанням РФ у внутрішні справи Сполучених Штатів.

Нагадаємо, в лютому були оприлюднені записи телефонних розмов, які свідчать, що члени президентської кампанії Дональда Трампа контактували з високопоставленими російськими чиновниками з розвідки за рік до виборів в США в листопаді 2016 року.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що розцінює критику зв'язків його оточення з російським урядом та його прихильність до Кремля як політичну гру з боку опонентів-демократів, а також звинувачує ЗМІ, що вони досі порушують це питання.