Американці інвестують $100 млн у видобуток золота в Україні
Стара інфраструктура Мужіївського родовища обмежувала можливості рудника – обсяг видобутку досягав 120 тис тонн на рік, - повідомляє Держгеокадастр.
Сьогодні ж інвестори планують організувати високоефективне виробництво на тривалу перспективу з річним обсягом видобутку 500 тис тонн.
Для цього Avellana Gold планує включити в розробку одночасно і золоті, і золото-поліметалічні руди. По суті, це буде нова стратегія видобутку.
Головою компанії є Брайан Саваж — голова ради директорів Pioneer Management LLC, приватної компанії, яку він заснував у 2009 році для надання консультацій та інвестування в проекти і компанії зі сфери природних ресурсів.
Українське представництво Avellana Gold очолює Микола Гожик, який раніше був головним інженером ТОВ "Закарпатполіметали", директором ТОВ "Сауляк".
Як повідомлялося у 2014 році, ліцензією на видобуток на Мужіївському золоторудному родовищі володіла "Карпатська рудна компанія", яку контролював донецький бізнесмен Валерій Бредихін, партнер екс-голови МВС часів Януковича Віталія Захарченко.
Але того ж 2014 року компанія перереєструвалась і стала приватним акціонерним товариством, не змінивши назви. Новим власником, згідно з реєстром, стала "Авеллана Голд ЛТД", зареєстрована у Нью-Йорку.
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