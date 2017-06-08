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Американці інвестують $100 млн у видобуток золота в Україні

Компанія планує розробити нову інфраструктуру і стратегію розвитку Мужіївського родовища з використанням сучасного обладнання
Американська компанія Avellana Gold розробила проект з видобутку золотої та золото-поліметалічної руди на Закарпатті, в який планує інвестувати близько 100 мільйонів доларів.
Американці інвестують $100 млн у видобуток золота в Україні Фото: topnews.in

Стара інфраструктура Мужіївського родовища обмежувала можливості рудника – обсяг видобутку досягав 120 тис тонн на рік, - повідомляє Держгеокадастр.

Сьогодні ж інвестори планують організувати високоефективне виробництво на тривалу перспективу з річним обсягом видобутку 500 тис тонн.

Для цього Avellana Gold планує включити в розробку одночасно і золоті, і золото-поліметалічні руди. По суті, це буде нова стратегія видобутку.

Головою компанії є Брайан Саваж — голова ради директорів Pioneer Management LLC, приватної компанії, яку він заснував у 2009 році для надання консультацій та інвестування в проекти і компанії зі сфери природних ресурсів.

Українське представництво Avellana Gold очолює Микола Гожик, який раніше був головним інженером ТОВ "Закарпатполіметали", директором ТОВ "Сауляк".

Як повідомлялося у 2014 році, ліцензією на видобуток на Мужіївському золоторудному родовищі володіла "Карпатська рудна компанія", яку контролював донецький бізнесмен Валерій Бредихін, партнер екс-голови МВС часів Януковича Віталія Захарченко.

Але того ж 2014 року компанія перереєструвалась і стала приватним акціонерним товариством, не змінивши назви. Новим власником, згідно з реєстром, стала "Авеллана Голд ЛТД", зареєстрована у Нью-Йорку.

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06 08 2017 15:35
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