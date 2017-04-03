Американці шукатимуть нафту і газ у Молдові
"Конкурсна комісія проаналізувала пропозиції всіх фірм і дійшла висновку, що пропозиція американської компанії Frontera Resources залишається найбільш вигідною для нашої країни", - повідомив міністр навколишнього середовища Молдови Валеріу Мунтяну, пише Укрінформ.
Директор Frontera Resources Стів Никандрос, у свою чергу, зазначив, що "в разі виявлення запасів нафти і газу, інвестиції можуть досягти $ 100 млн".
Крім цього, компанія створить близько 300 нових робочих місць для громадян Молдови.
Посол США в Молдові Джеймс Петтіт висловив переконання, що американські інвестиції в молдавську енергетику сприятимуть забезпеченню енергетичної безпеки Республіки Молдова.
Раніше компанія Frontera Resources виявила великі родовища газу на території Грузії.
Нагадаємо, компанія Black Sea Oil and Gas (BSOG) виявила в румунських територіальних водах Чорного моря, за попередніми даними, від 10 до 20 млрд кубічних метрів природного газу.
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