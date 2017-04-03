Американці шукатимуть нафту і газ у Молдові

Компанія створить близько 300 нових робочих місць для громадян Молдови

Американська компанія Frontera Resources планує інвестувати близько шести мільйонів доларів на геологорозвідку нафти й газу на південному заході Молдови.

"Конкурсна комісія проаналізувала пропозиції всіх фірм і дійшла висновку, що пропозиція американської компанії Frontera Resources залишається найбільш вигідною для нашої країни", - повідомив міністр навколишнього середовища Молдови Валеріу Мунтяну, пише Укрінформ.

Директор Frontera Resources Стів Никандрос, у свою чергу, зазначив, що "в разі виявлення запасів нафти і газу, інвестиції можуть досягти $ 100 млн".

Крім цього, компанія створить близько 300 нових робочих місць для громадян Молдови.

Посол США в Молдові Джеймс Петтіт висловив переконання, що американські інвестиції в молдавську енергетику сприятимуть забезпеченню енергетичної безпеки Республіки Молдова.

Раніше компанія Frontera Resources виявила великі родовища газу на території Грузії.

Нагадаємо, компанія Black Sea Oil and Gas (BSOG) виявила в румунських територіальних водах Чорного моря, за попередніми даними, від 10 до 20 млрд кубічних метрів природного газу.