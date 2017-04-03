Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Американці шукатимуть нафту і газ у Молдові

Компанія створить близько 300 нових робочих місць для громадян Молдови
Американська компанія Frontera Resources планує інвестувати близько шести мільйонів доларів на геологорозвідку нафти й газу на південному заході Молдови.
Американці шукатимуть нафту і газ у Молдові Фото: vkurse.md

"Конкурсна комісія проаналізувала пропозиції всіх фірм і дійшла висновку, що пропозиція американської компанії Frontera Resources залишається найбільш вигідною для нашої країни", - повідомив міністр навколишнього середовища Молдови Валеріу Мунтяну, пише Укрінформ.

Директор Frontera Resources Стів Никандрос, у свою чергу, зазначив, що "в разі виявлення запасів нафти і газу, інвестиції можуть досягти $ 100 млн".

Крім цього, компанія створить близько 300 нових робочих місць для громадян Молдови.

Посол США в Молдові Джеймс Петтіт висловив переконання, що американські інвестиції в молдавську енергетику сприятимуть забезпеченню енергетичної безпеки Республіки Молдова.

Раніше компанія Frontera Resources виявила великі родовища газу на території Грузії.

Нагадаємо, компанія Black Sea Oil and Gas (BSOG) виявила в румунських територіальних водах Чорного моря, за попередніми даними, від 10 до 20 млрд кубічних метрів природного газу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 03 2017 23:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.