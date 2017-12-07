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Американці влили в вітчизняний банк 50 млн грн

Український банк отримав фіндопомогу від материнської структури
Бенефіціари NCH Capital, які володіють українським Агропросперіс Банком Джордж Рор і Моріс Табасінік докапіталізувати фінустанову на 50 млн грн до 210 млн грн.
Американці влили в вітчизняний банк 50 млн грн Фото:www.capital.ua

Інформація про докапіталізацію банку міститься в офіційному повідомленні цієї фінустанови.

"Збільшення статутного капіталу свідчить про довгострокові плани банку на українському ринку", - заявив Сергій Щепанський, голова правління Агропросперіс Банку.

Залучені кошти будуть спрямовані в тому числі на кредитування виробників аграрної продукції.

У 2015 році дочка NCH Capital компанія Agro Holding Ltd придбала неплатоспроможний Астра Банк за 92 млн грн. На початку лютого 2016 року Астра Банк був перейменований в Агропросперіс Банк.

Станом на 1 квітня 2017 року за розміром активів   (623,1 млн грн) Агропросперіс Банк займав 64-е місце серед 90 діючих фінустанов.

Агропросперіс Банк спеціалізується на фінансуванні малих і середніх виробників зерна.

Нагадаємо, банк "Фінансовий партнер" вирішив скористатися новою можливістю і припинити банківську діяльність без ліквідації юридичної особи.

У березні Верховна Рада прийняла закон "Про спрощену процедуру реорганізації і капіталізації банків". Він скорочує процедури об'єднання і злиття банків і регулює питання припинення здійснення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.

У найближчі роки українські банки повинні істотно збільшити свій статутний і регулятивний капітал. Зараз мінімальне значення становить 120 млн гривень, з липня 2017 року він збільшиться до 200 млн грн, у 2018 році – до 300 млн грн, у 2019-му – до 400 млн грн, у 2020 році – до 450 млн грн. У власників багатьох дрібних банків таких грошей немає, тому вони можуть піти на злиття з конкурентами.

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12 07 2017 20:57
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