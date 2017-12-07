Американці влили в вітчизняний банк 50 млн грн
Інформація про докапіталізацію банку міститься в офіційному повідомленні цієї фінустанови.
"Збільшення статутного капіталу свідчить про довгострокові плани банку на українському ринку", - заявив Сергій Щепанський, голова правління Агропросперіс Банку.
Залучені кошти будуть спрямовані в тому числі на кредитування виробників аграрної продукції.
У 2015 році дочка NCH Capital компанія Agro Holding Ltd придбала неплатоспроможний Астра Банк за 92 млн грн. На початку лютого 2016 року Астра Банк був перейменований в Агропросперіс Банк.
Станом на 1 квітня 2017 року за розміром активів (623,1 млн грн) Агропросперіс Банк займав 64-е місце серед 90 діючих фінустанов.
Агропросперіс Банк спеціалізується на фінансуванні малих і середніх виробників зерна.
Нагадаємо, банк "Фінансовий партнер" вирішив скористатися новою можливістю і припинити банківську діяльність без ліквідації юридичної особи.
У березні Верховна Рада прийняла закон "Про спрощену процедуру реорганізації і капіталізації банків". Він скорочує процедури об'єднання і злиття банків і регулює питання припинення здійснення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.
У найближчі роки українські банки повинні істотно збільшити свій статутний і регулятивний капітал. Зараз мінімальне значення становить 120 млн гривень, з липня 2017 року він збільшиться до 200 млн грн, у 2018 році – до 300 млн грн, у 2019-му – до 400 млн грн, у 2020 році – до 450 млн грн. У власників багатьох дрібних банків таких грошей немає, тому вони можуть піти на злиття з конкурентами.
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