Американці запросили Наталію Яресько врятувати Пуерто-Рико

Екс-міністр фінансів України Наталія Яресько стала виконавчим директором Ради з фінансового управління і контролю Пуерто-Рико.

"Основним завданням Ради є оцінка й затвердження щорічного бюджету та плану відновлення фінансової стабільності, які розробляє уряд острова, а також сприяння реструктуризації боргу. Як Виконавчий директор Ради, я буду відповідати за розробку стратегії та здійснення контролю за її реалізацією", - повідомила Яресько у facebook.

За її словами, їй належить впровадити фінансовий план відновлення ліквідності та кредитоспроможності, який у поєднанні зі структурними реформами дасть можливість досягти економічної стабільності, залучити інвесторів, створити робочі місця, забезпечити економічну міць та підвищити стандарти життя населення острова.

Яресько згадала свій досвід роботи міністром в Україні як період, коли країна показала приклад виходу зі складного фінансового становища.

"Режим суворої економії, реструктуризація боргу, структурні реформи - саме ці заходи загалом змогли зупинити економіку на краю прірви і повернути до фінансової стабільності", - зазначила екс-міністр.

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Вона також додала, що буде продовжувати свою роботу на посаді Голови Ради директорів Аспен Інституту Київ, і залишається членом Дорадчої Ради Львівської бізнес школи Українського Католицького Університету та почесним членом-нерезидентом Атлантичної Ради.

Пуерто-Рико - острів в Карибському морі, територія, що перебуває на правах самоуправління під юрисдикцією США і має статус "неінкорпорованої організованої території" (перебуває під управлінням США, але не є їх невід'ємною частиною).