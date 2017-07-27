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Американця засудили за вбивство акваріумної рибки

Трагедія сталася під час сімейної сварки
В США, в штаті Коннектикут, чоловіка засудили за навмисне вбивство акваріумної рибки.
Американця засудили за вбивство акваріумної рибки Фото: з вільних джерел

Чоловіка посадили за грати на чотири місяці

Про це повідомляє Bristol Press.

33-річний чоловік посварився зі своєю цивільною дружиною і почав ламати в будинку меблі та побутову техніку. Десятирічний син жінки підкреслив, що чоловік також вбив акваріумну рибку, розрізавши її навпіл.

Вбивство домашнього вихованця стало для дитини серйозною травмою. Однак звинувачення в жорстокому поводженні з тваринами було знято з зловмисника, оскільки він визнав свою провину.

Нагадаємо. нещодавно повідомлялося, що матрос на борту есмінця ВМС США зіпсував тестування ракети вартістю $100 млн.

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27 07 2017 06:32
ТЕГИ: США, суд
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