Американцям заборонили їздити в КНДР на законодавчому рівні

Журналісти та співробітники гуманітарних організацій отримуватимуть спеціальні дозволи на відвідування КНДР

Американський уряд фактично заборонив своїм громадянам їхати Північну Корею. Американців, які зараз знаходяться в КНДР, влада закликала виправити цю ситуацію до 1 вересня.

1 вересня в'їжджати в Північну Корею з американським паспортом офіційно буде заборонено, інформує сайт Держдепартаменту США.

"Держсекретар схвалив це обмеження в зв'язку з серйозним і зростаючим ризиком арешту і довготривалого утримання під вартою громадян США північнокорейської системою правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Журналісти та співробітники гуманітарних організацій отримуватимуть спеціальні дозволи на відвідування КНДР.

Більше не існує країн, крім Північної Кореї, які американцям заборонили відвідувати.

Зараз в КНДР знаходяться три заарештованих американця, канадець і троє громадян Південної Кореї. В Японії розповіли про десятки своїх підданих, яких тримають в північнокорейських в'язницях.

Нагадаємо, американський студент Отто Вормбір, якого 17 місяців тримали у в'язниці КНДР, помер в США через тиждень після повернення.

13 червня 2017 року влада КНДР відпустила його в США, але сам Вормбір вже перебував у стані коми.