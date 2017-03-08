Американцям заборонили їздити в КНДР на законодавчому рівні
1 вересня в'їжджати в Північну Корею з американським паспортом офіційно буде заборонено, інформує сайт Держдепартаменту США.
"Держсекретар схвалив це обмеження в зв'язку з серйозним і зростаючим ризиком арешту і довготривалого утримання під вартою громадян США північнокорейської системою правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.
Журналісти та співробітники гуманітарних організацій отримуватимуть спеціальні дозволи на відвідування КНДР.
Більше не існує країн, крім Північної Кореї, які американцям заборонили відвідувати.
Зараз в КНДР знаходяться три заарештованих американця, канадець і троє громадян Південної Кореї. В Японії розповіли про десятки своїх підданих, яких тримають в північнокорейських в'язницях.
Нагадаємо, американський студент Отто Вормбір, якого 17 місяців тримали у в'язниці КНДР, помер в США через тиждень після повернення.
13 червня 2017 року влада КНДР відпустила його в США, але сам Вормбір вже перебував у стані коми.
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