НОВИНИАнтимонопольний комітет України наклав штраф на міжнародний аеропорт "Бориспіль" у розмірі 12,78 млн грн за зловживання монопольним становищем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
АМКУ наклав штраф на аеропорт "Бориспіль" в розмірі 13 млн гривень
"Бориспіль" має усунути порушення до 1 березня
Фото: tsn.ua
Аеропорту закинули перешкоди ТОВ "Інтеравіа" (дочірня компанія МАУ Ігоря Коломойського) в допуску до наземного обслуговування та встановлення завищеної плати за користування своєю інфраструктурою, повідомила держуповноважений АМКУ Агія Загребельська у своєму Facebook.
"Бориспіль" має усунути порушення до 1 березня.
Нагадаємо, що раніше Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ "ПриватБанк" на 82,6 тисячі гривень.
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