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АМКУ наклав штраф на аеропорт "Бориспіль" в розмірі 13 млн гривень

"Бориспіль" має усунути порушення до 1 березня
Антимонопольний комітет України наклав штраф на міжнародний аеропорт "Бориспіль" у розмірі 12,78 млн грн за зловживання монопольним становищем.
АМКУ наклав штраф на аеропорт "Бориспіль" в розмірі 13 млн гривень Фото: tsn.ua

Аеропорту закинули перешкоди ТОВ "Інтеравіа" (дочірня компанія МАУ Ігоря Коломойського) в допуску до наземного обслуговування та встановлення завищеної плати за користування своєю інфраструктурою, повідомила держуповноважений АМКУ Агія Загребельська у своєму Facebook.

"Бориспіль" має усунути порушення до 1 березня.

Нагадаємо, що раніше Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ "ПриватБанк" на 82,6 тисячі гривень.

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