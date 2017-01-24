АМКУ наклав штраф на аеропорт "Бориспіль" в розмірі 13 млн гривень "Бориспіль" має усунути порушення до 1 березня

Антимонопольний комітет України наклав штраф на міжнародний аеропорт "Бориспіль" у розмірі 12,78 млн грн за зловживання монопольним становищем.

Фото: tsn.ua

Аеропорту закинули перешкоди ТОВ "Інтеравіа" (дочірня компанія МАУ Ігоря Коломойського) в допуску до наземного обслуговування та встановлення завищеної плати за користування своєю інфраструктурою, повідомила держуповноважений АМКУ Агія Загребельська у своєму Facebook. "Бориспіль" має усунути порушення до 1 березня. Нагадаємо, що раніше Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ "ПриватБанк" на 82,6 тисячі гривень.

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