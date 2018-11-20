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АМКУ оштрафував Курченка на 15 мільйонів

Завершилось тривале розслідування, під час якого було визначено відносини контролю і кінцевого бенефіціара-набувача "Брокбізнесбанку"
Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривень на українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.
АМКУ оштрафував Курченка на 15 мільйонів Фото: gettyimages.com

Завершилось тривале розслідування, під час якого було визначено відносини контролю і кінцевого бенефіціара-набувача "Брокбізнесбанку".

"АМКУ прийняв рішення у справі про вчинення економічної концентрації – набуття Курченком С.В. та групою пов'язаних осіб "Брокбізнесбанку". На Курченка С.В. накладено штраф 15 000 000 гривень", -  повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв у Facebook.

Як відомо, рішеннями судів в Україні на майно Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.

 

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20 11 2018 16:10
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