НОВИНИАнтимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривень на українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
АМКУ оштрафував Курченка на 15 мільйонів
Завершилось тривале розслідування, під час якого було визначено відносини контролю і кінцевого бенефіціара-набувача "Брокбізнесбанку"
Фото: gettyimages.com
Завершилось тривале розслідування, під час якого було визначено відносини контролю і кінцевого бенефіціара-набувача "Брокбізнесбанку".
"АМКУ прийняв рішення у справі про вчинення економічної концентрації – набуття Курченком С.В. та групою пов'язаних осіб "Брокбізнесбанку". На Курченка С.В. накладено штраф 15 000 000 гривень", - повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв у Facebook.
Як відомо, рішеннями судів в Україні на майно Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження. За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.
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