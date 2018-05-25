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АМКУ оштрафував Укртрансгаз за "приховування" інформації

Антимонопольний комітет України зафіксував порушення ПАТ "Укртрансгаз" законодавства про захист економічної конкуренції. На компанію накладено штраф у розмірі 1,652 млн грн.
АМКУ оштрафував Укртрансгаз за "приховування" інформації Фото: gazeta.lviv.ua

"АМКУ розглянув дві справи про порушення ПАТ "Укртрансгаз" законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді неподання інформації на вимоги державного уповноваженого комітету у встановлені ним строки. За вказані порушення на ПАТ "Укртрансгаз" накладено штраф у розмірі 1 652 000 (один мільйон шістсот п'ятдесят дві тисячі) грн", - повідомляється на сайті АМКУ.

Як наголосили в Антомонопольному комітеті, неподання ПАТ "Укртрансгаз" запитуваної інформації у встановлені державним уповноваженим комітету строки перешкоджало комітету виконувати покладені завдання відповідно до законодавства.

 
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25 05 2018 11:13
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