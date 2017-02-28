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АМКУ підозрює держбанки в можливій змові через синхронне зниження ставок по депозитах

Підозрюються "ПриватБанк", "Ощадбанк" і "Укргазбанк"
Антимонопольний комітет України прокоментував питання синхронного зниження трьома державними банками ставок по депозитах.
АМКУ підозрює держбанки в можливій змові через синхронне зниження ставок по депозитах Фото: forbes.ua

"Антимонопольний комітет вивчає питання функціонування ринку банківських послуг на конкурентних засадах в контексті збільшення кількості банків з державною часткою та зростання їх частки в окремих сегментах ринку банківських послуг", - повідомили в прес-службі комітету, інформує FinClub.

В АМКУ стверджують, що 24 лютого вони направили запити про надання інформації в три професійних об'єднання учасників ринку банківських послуг і банки.

"Отримана інформація буде проаналізована на предмет необхідності вжиття заходів для забезпечення державного захисту конкуренції з урахуванням вимог законодавства", - прокоментували в АМКУ.

Відзначимо, що 20 лютого три держбанки - "ПриватБанк", "Ощадбанк" і "Укргазбанк" - одночасно знизили ставки по депозитах.

За два тижні до цього глава "ПриватБанку" Олександр Шлапак заявляв, що держбанки планують "домовитися і з питань процентної політики, і щодо можливого розділення ринку".

Нагадаємо, що 27 лютого з'явилася інформація, що очільниця Національного банку України Валерія Гонтарєва вирішила залишити свою посаду.

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