АМКУ підозрює держбанки в можливій змові через синхронне зниження ставок по депозитах

Антимонопольний комітет України прокоментував питання синхронного зниження трьома державними банками ставок по депозитах.

"Антимонопольний комітет вивчає питання функціонування ринку банківських послуг на конкурентних засадах в контексті збільшення кількості банків з державною часткою та зростання їх частки в окремих сегментах ринку банківських послуг", - повідомили в прес-службі комітету, інформує FinClub.

В АМКУ стверджують, що 24 лютого вони направили запити про надання інформації в три професійних об'єднання учасників ринку банківських послуг і банки.

"Отримана інформація буде проаналізована на предмет необхідності вжиття заходів для забезпечення державного захисту конкуренції з урахуванням вимог законодавства", - прокоментували в АМКУ.

Відзначимо, що 20 лютого три держбанки - "ПриватБанк", "Ощадбанк" і "Укргазбанк" - одночасно знизили ставки по депозитах.

За два тижні до цього глава "ПриватБанку" Олександр Шлапак заявляв, що держбанки планують "домовитися і з питань процентної політики, і щодо можливого розділення ринку".

Нагадаємо, що 27 лютого з'явилася інформація, що очільниця Національного банку України Валерія Гонтарєва вирішила залишити свою посаду.