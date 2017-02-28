АМКУ підозрює держбанки в можливій змові через синхронне зниження ставок по депозитах
"Антимонопольний комітет вивчає питання функціонування ринку банківських послуг на конкурентних засадах в контексті збільшення кількості банків з державною часткою та зростання їх частки в окремих сегментах ринку банківських послуг", - повідомили в прес-службі комітету, інформує FinClub.
В АМКУ стверджують, що 24 лютого вони направили запити про надання інформації в три професійних об'єднання учасників ринку банківських послуг і банки.
"Отримана інформація буде проаналізована на предмет необхідності вжиття заходів для забезпечення державного захисту конкуренції з урахуванням вимог законодавства", - прокоментували в АМКУ.
Відзначимо, що 20 лютого три держбанки - "ПриватБанк", "Ощадбанк" і "Укргазбанк" - одночасно знизили ставки по депозитах.
За два тижні до цього глава "ПриватБанку" Олександр Шлапак заявляв, що держбанки планують "домовитися і з питань процентної політики, і щодо можливого розділення ринку".
Нагадаємо, що 27 лютого з'явилася інформація, що очільниця Національного банку України Валерія Гонтарєва вирішила залишити свою посаду.
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