АМКУ порушив справу проти "Київстар", Vodafone і lifecell через скорочення дії тарифів до 28 днів
Про це повідомила державна уповноважена АМКУ Марія Процишен.
"У своїх поясненнях оператори заявили, що законодавством розрахунковий період в один місяць встановлений саме щодо абонентної плати і зазначили, що в них є інший різновид плати – "плата за пакет послуг", тому таке нормативне обмеження не поширюється щодо їх нових тарифних планів", – розповіла Процишен.
Проте АМКУ з'ясував, що в умовах надання послуг усіх трьох операторів йдеться саме про абоненту плату, розрахунковий період якої за законом – один місяць.
"Зважаючи на вищенаведене та спірність питання щодо відповідності принципам добросовісної конкуренції факту встановлення 4-тижневого розрахункового періоду, а також комунікації окремих операторів щодо його запровадження було ухвалене рішення про відкриття справ проти компаній "Київстар", "Водафон Україна" та "Лайфселл" за ознаками порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції", – повідомила уповноважена АМКУ.
В разі доведення порушень з боку операторів АМКУ може накласти на них штраф.
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