АМКУ порушив справу проти "Київстар", Vodafone і lifecell через скорочення дії тарифів до 28 днів

Антимонопольний комітет вбачає в діях операторів ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції

Антимонопольний комітет України порушив справу проти операторів зв'язку "Київстар", "Vodafone Україна" та "lifecell Україна" через скорочення терміну дії тарифів на мобільний зв'язок до 28 днів.

Про це повідомила державна уповноважена АМКУ Марія Процишен.

"У своїх поясненнях оператори заявили, що законодавством розрахунковий період в один місяць встановлений саме щодо абонентної плати і зазначили, що в них є інший різновид плати – "плата за пакет послуг", тому таке нормативне обмеження не поширюється щодо їх нових тарифних планів", – розповіла Процишен.

Проте АМКУ з'ясував, що в умовах надання послуг усіх трьох операторів йдеться саме про абоненту плату, розрахунковий період якої за законом – один місяць.

"Зважаючи на вищенаведене та спірність питання щодо відповідності принципам добросовісної конкуренції факту встановлення 4-тижневого розрахункового періоду, а також комунікації окремих операторів щодо його запровадження було ухвалене рішення про відкриття справ проти компаній "Київстар", "Водафон Україна" та "Лайфселл" за ознаками порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції", – повідомила уповноважена АМКУ.

В разі доведення порушень з боку операторів АМКУ може накласти на них штраф.

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